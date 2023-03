Comunali, Vargiu (Fdi)  ottimista 

«Farò quello che Fratelli d’Italia deciderà di fare». Stefania Vargiu, 59 anni, coordinatrice cittadina del partito di Giorgia Meloni seguirà gli ordini di scuderia. L’ex esponente della maggioranza di Massimo Cannas fa il punto in vista del tavolo che la coalizione di centrodestra ha in programma domani. Sarà assente giustificata per impegni inderogabili ma precisa: «Oltre al coordinatore territoriale ci saranno anche delegati cittadini. L’idea di massima è un centrodestra unito, ma può succedere di tutto. Una cosa è certa: il dialogo è alla base di tutto nell’esclusivo interesse della comunità». Sarà al tavolo anche il neo commissario cittadino della Lega, Salvatore Sinatra (54). «Daremo un apporto costruttivo», dice il medico. Al tavolo anche Psd’Az, Forza Italia, Riformatori e Udc. Angelo Cucca (67), esponente azzurro, traccia l’identikit del sindaco: «Una persona laureata, di comprovate capacità, che abbia condotto battaglie per Tortolì». (ro. se.)

