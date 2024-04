Comunali, una civica in campo 

Immaginare e progettare la città del domani. Con queste finalità è nato il gruppo “San Gavino Monreale – Città Futura”, che presenterà una lista civica alle prossime Comunali e che ha aperto la sede in via Roma 147. Tra i promotori, c’è il consigliere del gruppo misto Stefano Altea: «Il nostro è un progetto nato dal basso e frutto di un lavoro costante e aperto a tutti. Con il tempo abbiamo visto avvicinarsi tante compaesane e compaesani, che si contraddistinguono per la preparazione specifica e che credono fortemente nello sviluppo delle grandi risorse del nostro comune a livello economico, artistico e sociale».

Energia e verde

Tra i componenti c’è Daniela Marongiu, 43 anni, professoressa associata di Fisica all’Università di Cagliari: «Nell’ambito della sostenibilità guardiamo all’implementazione di programmi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici anche attraverso la realizzazione di una comunità energetica rinnovabile. Inoltre riteniamo fondamentale la valorizzazione delle aree verdi comunali». Vuole ripartire dal dialogo e dal rapporto diretto con i cittadini l’avvocato Simone Angei: «Giunta e Consiglio devono costituire luoghi di confronto, produzione normativa ed elaborazione degli indirizzi politici. La programmazione e la progettazione partecipata sono gli strumenti a nostra disposizione e su questo intendiamo puntare». Ha le idee chiare anche Gianluca Figus, ingegnere: «La rigenerazione urbana del centro storico, dei quartieri residenziali e delle periferie costituiscono il cuore del progetto. La manutenzione del verde pubblico, la salute degli alberi e la bellezza dei giardini è essenziale, miriamo a valorizzare gli edifici pubblici e le aree rurali tramite progetti di miglioramento del paesaggio in chiave sociale e turistica».

Personale e sanità

È entusiasta Rachele Carrisi, avvocata: «Ho scelto di impegnarmi in questo progetto perché amo la mia cittadina e ritengo doveroso dare il mio contributo in maniera leale e trasparente. È essenziale lavorare in sinergia con gli uffici comunali, valorizzando le professionalità esistenti e incentivando i dipendenti, al fine di rendere più efficiente ed efficace l’attività dell’apparato amministrativo per fornire un valido servizio ai cittadini e raggiungere gli obiettivi condivisi». Per il cardiologo Fabio Orrù la realizzazione del nuovo ospedale rappresenta una grande opportunità di crescita economica e sociale per San Gavino e per tutto il Medio Campidano: «Rinforzerà il ruolo di centralità che la nostra cittadina ha storicamente avuto. Certamente la sanità territoriale sarà un argomento molto delicato da affrontare e necessiterà di un attento confronto tra Asl, amministrazione e cittadini».

