Comunali, un dibattito dimezzato 

In origine l’aula magna dell’Iti avrebbe dovuto accogliere tutti e quattro i candidati a sindaco di Tortolì. Poi Fabrizio Porrà si è defilato e, a ruota, lo ha seguito Marcello Ladu. Quest’ultimo ha deciso di saltare il confronto pubblico nel nome del “fair play”, in virtù dell’assenza di uno dei tre avversari. Alla fine della giostra, tra perplessità, conferme e rinunce, il confronto si è svolto comunque, sebbene dimezzato: ieri sera nella sala gremita si sono confrontati Franco Pili e Lara Depau che hanno illustrato i rispettivi programmi agli elettori. Negli stessi istanti in cui i due aspiranti sindaci si sono confrontati con la platea, al cinema Garibaldi Porrà ha presentato la sua lista “Obiettivo 2030”.

I fatti

Fino a mercoledì il programma era pronto: Pili, Ladu, Porrà e Depau ospiti annunciati al confronto in aula magna per esporre i rispettivi programmi elettorali. Tanto che gli stessi, nei giorni precedenti, avevano accettato il format dell’appuntamento proposto dal comitato di quartiere di Monte Attu. In più, a conferma che il confronto era sull’agenda dei quattro candidati, gli aspiranti sindaci avevano diffuso volantini social per incentivare la partecipazione. Poi il primo forfait, che risale a metà pomeriggio di mercoledì quando Porrà ha comunicato, tramite mail al comitato, la propria rinuncia: «Abbiamo apprezzato l’invito all’incontro ma - ha scritto Porrà - non potremo essere presenti in quanto abbiamo ritenuto, in questa fase, di dare priorità alla presentazione della nostra lista e del suo programma, rinviando a un secondo momento la programmazione degli incontri, ugualmente importanti, con i singoli quartieri e i rappresentanti di categorie specifiche». Appreso del forfait, giovedì sera anche Ladu ha fatto un passo indietro: «Rispettosi delle regole, dei cittadini, della par condicio e della pluralità di informazione riteniamo, per onestà intellettuale, di non presenziare al confronto pubblico organizzato in quanto privo della totalità dei candidati. Marcello Ladu e gli altri candidati restano a disposizione per un dibattito da concordare con tutti gli altri aspiranti sindaci».

Il dibattito

Dunque, tra un forfait e l’altro, in aula magna si sono ritrovati soltanto Pili e Depau con i rispettivi candidati. Ciascuno di loro ha avuto tempo e spazio per illustrare programmi e idee, anche e soprattutto concentrati sulle vicende più sentite di Monte Attu. Dalla viabilità alle barriere antirumore sull’Orientale, passando per decoro, nuovi servizi e diversi temi caldi della cittadina.