«Comunali, troppe schede annullate» 

Niside Muscas non ci sta. «Troppe schede elettorali annullate quando era chiara la preferenza accordata a me e alle mie liste, troppe irregolarità durante il conteggio dei voti del primo turno». Così la candidata sindaca di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e oggi consigliera di minoranza, esclusa dal ballottaggio con Mario Puddu per nove voti a vantaggio di Diego Corrias (Pd e M5S) , ieri attraverso l’avvocato Umberto Cossu ha presentato un ricorso al Tar contestando l’esito dell voto che ha poi portato all’elezione di Puddu.

La richiesta è una: analizzare attentamente i verbali dei seggi. «Ci siamo presi tutto il tempo per capire bene che strada prendere – dice Muscas – abbiamo presentato ricorso al Tar per delle situazioni discutibili che si sono verificate in alcuni momenti dello spoglio e perché la veridicità dei fatti abbia la meglio. È inammissibile trovarsi davanti a decine di cancellature e correzioni. Non vogliamo che a causa di questi dubbi l’affluenza alle urne continui a calare. Ne va della credibilità della politica. Ma sia chiaro, non è un ricorso contro Diego Corrias o contro Mario Puddu. è un ricorso a favore degli asseminesi che hanno bisogno di chiarezza su quel che è successo durante il voto». Nel ricorso si fa riferimento a presunte violazioni di legge per “eccesso di potere per difetto d’istruttoria e per errata percezione dei fatti” a causa di un elevato numero di schede considerate nulle ma nelle quali, secondo Muscas, era chiara la preferenza nei suoi confronti.

Le reazioni

Mario Puddu è sereno: «Niside Muscas è stata cortese ad avvisarmi del ricorso. Sorpreso? No, non ci stavo pensando perché da un mese sono completamente concentrato a fare il Sindaco. È giusto che ognuno faccia ciò che ritiene più opportuno, anche se sinceramente non penso che un gesto del genere possa essere un contrasto all’astensionismo come sostiene Niside Muscas».

Anche Diego Corrias ha ricevuto la telefonata di Niside Muscas: «L’ho considerato un gesto gentile. Anche se la strada che hanno intrapreso mi sembra impervia ho pieno rispetto per la loro decisione e siamo sereni, il risultato potrebbe essere anche peggiorativo per loro e creare una distanza maggiore tra noi e loro».

Il Tar dovrà fissare la prima udienza, presumibilmente ad ottobre: il giudice deciderà se e quali schede riconteggiare, potrebbe disporre un nuovo ballottaggio o potrebbe ordinare nuove elezioni. Nel frattempo la giunta Puddu è legittimata a governare.

«Ho presentato ricorso per fugare ogni dubbio – chiuse Muscas – e dimostrare che alla verità si arriva sempre, che non ci sono imbrogli, che il voto del cittadino è rispettato».

RIPRODUZIONE RISERVATA