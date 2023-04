Comunali, trattative a oltranza 

Proprio Gianluca Dessì il 26 aprile ha fatto registrare - anche se indirettamente - un punto a suo favore. Livio Carboni, il candidato sindaco del gruppo di Tore Sanna, due anni fa aveva presentato un ricorso al Tar assieme ad altri tre cittadini (Luciano Garau, Pamela Palita e Fabio Iemmito) per l’annullamento di una delibera del Consiglio comunale che aveva dato il via libera alla variante al piano di lottizzazione “L’Agorà”. Una variante sostanziale che consente la realizzazione di ulteriori 22 case da parte della società lottizzante, la Isa Costruzioni. In cambio la stessa società ha ceduto al Comune 8500 metri cubi da destinare ad edilizia popolare e pubblica.

Trattative complicate anche perché i tre capigruppo – Gagliardo, Carboni e Marci – non sarebbero disposti a fare un passo indietro in favore degli altri due. D’altra parte sarebbe molto complicato trovare 36 candidati per completare tre liste. Gli incontri tra Livio Carboni (e il coordinatore del suo gruppo, Tore Sanna), Pino Gagliardo e Maurizio Marci – anche su tavoli separati – andranno avanti sino alla notte tra venerdì e sabato. Gianluca Dessì invece ha la squadra pronta da tempo. Una squadra rinnovata e ringiovanita rispetto a quella che ha amministrato negli ultimi anni. Tra le conferme Angelo Frau, Michele Cireddu e Marco Cardia.

Due, tre, oppure – anche se questo è improbabile – quattro liste. I quattro gruppi politici in campo scopriranno le carte solo domani mattina, termine ultimo per la presentazione dei candidati. Si tratta di Gianluca Dessì (Villasimius Unita), Pino Gagliardo (Evoluzione Villasimius), Livio Carboni (Villasimius Bene Comune) e Maurizio Marci (Noi Siamo Villasimius). L’unica certezza, al momento, è la lista del sindaco uscente Gianluca Dessì. Fra gli altri gruppi, infatti, sarebbero in corso trattative frenetiche per trovare un accordo e presentarsi uniti contro Dessì.

I ricorrenti avevano messo in evidenza, fra l’altro, che i cittadini «hanno interesse alla conservazione ed al mantenimento del bene-ambiente del territorio in cui vivono» e dunque «a salvaguardare il già sovraccarico ambiente di Villasimius da ulteriori, reali e potenziali, irreversibili diminuzioni». Per il Tar invece i ricorrenti, oltre a non essere legittimati a presentare il ricorso, «nulla dicono circa lo specifico e concreto pregiudizio che a loro deriverebbe dal provvedimento impugnato».

Il ricorso è dunque inammissibile e i ricorrenti dovranno pagare, nel complesso, tremila euro per le spese di giudizio: 1500 al Comune e 1500 alla Isa Costruzioni.

