Comunali, Tiziana Mori è la prima candidata 

Tra i tanti rumors sulle prossime elezioni comunali dell’anno prossimo (si vota probabilmente a primavera inoltrata), c’è un nome sicuro: Tiziana Mori.

L’ex assessora alle Politiche sociali, esautorata a ottobre scorso dal sindaco Tomaso Locci, scende in campo. Nata a Cagliari 51 anni fa, attiva da sempre nel terzo settore (partecipa a tavoli regionali e nazionali) è la prima candidata ufficiale alla carica di sindaca.

Le idee in campo

«Voglio riprendere in mano i progetti interrotti quando ho lasciato l’assessorato, e organizzare le attività in un’ottica di coinvolgimento della società civile e del Terzo settore», spiega. «Ciò che mi spinge a mettermi in gioco è il desiderio di proseguire per portare a Monserrato tante opportunità di collaborazioni. Progetti sociali, culturali, sportivi, sanitari e via dicendo, che devono coinvolgere nei tavoli di lavoro il mondo del volontariato, prima che vengano decise le iniziative, non a cose fatte, calate dall'alto».

Mori non svela ancora con quale coalizione correrà, se con qualche partito (per ora è sicura la discesa in campo di Fratelli d’Italia) o con una lista civica (di queste ce ne sono tante all’interno del Consiglio comunale). Si limita a dire: «Non precludo nessuna collaborazione con i partiti di destra e di sinistra se appunto sono animati da un forte spirito di condivisione per il raggiungimento di obiettivi comuni e concreti di medio e lungo periodo».

«Nessuna ripicca»

Precisa che la sua discesa in campo non è una ripicca verso Locci: «Non ho nessun senso rivalsa e nemmeno risentimenti; mi candido per usare energie e competenze per portare avanti un nuovo modo operativo e coinvolgente di dare risposte alla cittadinanza per poi inserire Monserrato in progetti di più ampio respiro, dove collaboro già come dirigente di terzo settore e per cui potrei includere la città, con evidenti ricadute anche occupazionali. Ho sempre messo a disposizione della città i contatti avuti durante l'incarico da assessora».

Mori non ha mai perso i contatti con i monserratini: «Ho un legame forte sin dall’infanzia, poiché da bimba ho frequentato le scuole elementari a Paluna, dove insegnava pure mia madre, maestra Giusy, e dove mio padre, che lavorava all'Ispettorato Forestale ripartimentale della Regione, coordinava il servizio antincendio nella zona degli hangar. Lì nella zona dell'autoparco, da piccoli si andava in giro in bici durante le vacanze estive e si giocava con gli amici». L’ex assessora non se la sente ancora di dire cosa vorrà fare di preciso se eletta sindaca, ma qualcosa ce l’ha già in mente: «Non faccio promesse che non posso mantenere. Mi piace lavorare studiando le problematiche, prevenendole ove possibile, e co-progettando perché da soli non si va da nessuna parte. Sicuramente riprenderei in mano i progetti per il servizio civile universale, rafforzerei le politiche della famiglia con nuovi servizi e istituirei un ufficio ad hoc sociale, culturale, ambientale, eccetera, affidato al terzo settore. Per il resto, ci sarà tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA