Comunali, test per il centrodestra Sotto esame anche il patto Pd-M5S  

Arriva la prova sui territori. Domenica e lunedì si vota in poco meno di 600 comuni. In Sicilia e Sardegna le urne si apriranno la settimana successiva, il 28 e 29 maggio: sono altre 200 città. In tutto, poco meno di sei milioni e mezzo di elettori saranno chiamati a scegliere il sindaco. Per il centrodestra l’obiettivo è confermare l'onda lunga del voto di settembre, della vittoria alle politiche che ha portato Giorgia Meloni al governo. Per il centrosinistra l’esame è duplice. Uno è sull’alleanza Pd-M5S, almeno in quei comuni dove è stato raggiunto l’accordo. L'altro è sull’effetto Elly Schlein. «Questo appuntamento - ha detto nei giorni scorsi il responsabile Enti Locali del Pd, Davide Baruffi - può dare un senso di inversione di tendenza rispetto alle politiche». I comuni considerati test sono Ancona e Brescia, che il centrodestra spera di strappare al centrosinistra. Ma anche Vicenza, che il centrosinistra col Terzo polo spera di portar via al centrodestra.

