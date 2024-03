Comunali, sul tavolo trattative e diktat 

In vista delle elezioni amministrative di primavera, la parola passa ai protagonisti. Le ultime regionali hanno confermato che il centrodestra unito a Bosa parte dal 71% dei consensi, ma sulla spinta del successo di Alessandra Todde, il centrosinistra (non presente 5 anni fa) può sicuramente giocare la partita, considerato che per le comunali vale molto il peso del candidato sindaco e della lista.

I sardisti

Il rieletto consigliere regionale sardista, Alfonso Marras, punta all’unità del centrodestra. «L’ auspicio è che si trovi la strada per presentarsi con una lista unica. È chiaro che si deve tenere conto del fatto che il Psd’Az è il primo partito». In maggioranza si sta già discutendo su come muoversi. Anche il segretario della sezione locale dei Quattro mori, e assessore comunale, Guglielmo Macchiavello, concorda sulla necessità di unire il centrodestra ma pone qualche paletto: «È assolutamente indispensabile lavorare in continuità rispetto a quanto fatto dall'amministrazione uscente».

Il sindaco

Più articolato il ragionamento del sindaco Piero Casula che dopo aver già detto di essere a disposizione precisa però come «l'attuale maggioranza ha diverse opzioni che in questi anni hanno maturato importanti esperienze amministrative e che vanno sostenute. Per costruire un'unica coalizione di movimenti civici e partiti di centrodestra – avverte Casula - oltre che dai programmi, si dovrà partire dal fatto che la politica si fa con chi la porta avanti nelle sedi deputate, non utilizzando la procura per abbattere gli avversari. Per questo è necessario liberare il tavolo da questioni personali. Allargamento sì, ma non a tutti i costi e solo se ci sono le condizioni».

Fratelli d’Italia

Quale linea da intraprendere in vista delle elezioni comunali, sarà il tema all’ordine del giorno della riunione cittadina dei dirigenti di Fratelli d’Italia in programma domani pomeriggio. «Ci incontreremo per decidere il da farsi - evidenzia il segretario cittadino, Angelo Laria - dopodiché inizieremo a lavorare, partendo dal fatto che attualmente il partito è una componente importante del centrodestra».

Cinque stelle

Nel centrosinistra questa volta ci sarà una lista a differenza del 2019, come conferma il riconfermato consigliere regionale del M5S. Alessandro Solinas: «Sicuramente la volontà è quella di lavorare per creare il miglior progetto politico possibile, rivolgendosi a tutti coloro che si riconoscono nei principi che hanno ispirato la coalizione che ha sostenuto Alessandra Todde alle regionali. Prima dei nomi è necessario però parlare di temi, solo così sarà possibile elaborare un programma vincente ed individuare chi potrà farsene migliore interprete».

Partito Democratico

Stessa opinione anche per il neo consigliere regionale del Pd Antonio Solinas: «Sullo slancio della vittoria di Alessandra Todde troviamo naturale concorrere alla nascita di una forte lista del centrosinistra bosano».

