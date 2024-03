Comunali, spunta il quarto candidato 

Si delinea lo scenario in vista delle comunali di giugno. Mentre si stanno allestendo la sede elettorale del sindaco uscente Tomaso Locci e dei Riformatori, il quadro si fa più chiaro, anche se ci sono ancora rumors che non vengono né confermati né smentiti. I candidati sindaco sono tre: oltre a Locci, l’ex assessora alle Politiche sociali della sua Giunta Tiziana Mori e Valentina Picciau della lista civica Pauli Monserrato.

Il quarto in campo

Per la corsa al Municipio spunta un quarto nome, quello di Efisio Sanna, 67enne ingegnere già consigliere comunale nella Giunta di Gianni Argiolas. Sarebbe in pole position come candidato di una coalizione formata da Pd, Movimento 5 Stelle e altre sigle che hanno appoggiato Alessandra Todde in Regione. La certezza la si avrà probabilmente dopo la riunione in programma questo fine settimana. Lo stesso Sanna ammette di aver ricevuto inviti a correre per la carica più ambita della città e di essere fortemente tentato di accettare: «Varie forze che hanno sostenuto Todde in Regione ed ex colleghi consiglieri mi chiedono di mettermi a disposizione, non credo che mi tirerò indietro. Vedremo cosa si deciderà in riunione, ma sono onorato dell’interesse nei miei confronti, che tengo in grande considerazione».

La carta del centrodestra

Non è escluso un quinto candidato proveniente dal centrodestra. Sarebbero in corso interlocuzioni tra Fratelli d’Italia (che stavolta si presenta alle comunali), i Riformatori, i sardisti e Forza Italia. Insieme potrebbero esprimere un candidato comune. Anche se Fratelli d’Italia ha ribadito più volte di voler partecipare alle elezioni come alternativa al sindaco uscente, alcuni in città non mettono la mano sul fuoco su questo scenario, immaginando addirittura che alla fine il centrodestra possa appoggiarlo. Solo dopo le interlocuzioni si saprà se questa ipotesi è da escludersi o meno. «Vogliamo la rinascita di Monserrato» dice Giulietta Marras, coordinatrice del circolo monserratino di FdI. «È importante la dialettica a vari livelli, aperta al civismo. Si punterà su chi merita, su qualcuno in cui i cittadini si riconoscano».

Per ora Locci ha le due civiche delle scorse elezioni: Monserrato Futura e Monserrato Libera. Tiziana Mori conta su Europa Verde, Radicali e Fortza Paris. Dalla parte di Valentina Picciau stavolta si preferisce non sbilanciarsi visto il confronto con varie liste, di sicuro è appoggiata dalle civiche La Svolta e Pauli Monserrato, ma potrebbero esserci ulteriori novità. I colpi di scena, da una parte e dall’altra, sono tutt’altro che esclusi.

