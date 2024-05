Comunali, spazio a trattative e saluti 

Giochi ancora da chiudere e clima pre elettorale bosano in continua fibrillazione tra conferme, novità e incertezze a una settimana dalla presentazione delle liste (termine ultimo le 12 di sabato 11).

Incertezze

Per quanto riguarda le incertezze, non c’è ancora la chiusura del cerchio sulla candidatura alla carica di sindaco di Alessandro Campus alla guida del Campo largo formato da Pd, 5 Stelle, Uniti per Alessandra Todde e civici. È l’ultimo tassello ancora mancante, considerato che è già nota la discesa in campo di Alfonso Marras e Giuseppe Ibba per gli altri due schieramenti all’interno del centrodestra.

Lo strappo

La novità è invece la decisione di lasciare il direttivo del circolo cittadino di Fratelli d’Italia da parte della consigliera comunale (non ricandidata) Rosalia Acca. «Le mie dimissioni – spiega la Acca - sono dovute a impegni personali che non mi permettono di svolgere in questo momento una politica attiva. Resto a disposizione del partito continuando a condividerne le idee e le proposte di governo».

I saluti

Il sindaco Piero Casula ha ufficialmente confermato l’indiscrezione già anticipata nei giorni scorsi, annunciando che «Non sarò candidato neppure come consigliere». Il sindaco uscente spiega che «La nuova legislatura dovrà essere di massimo impegno per portare a termine i tantissimi progetti in itinere e lavorare per programmare e sviluppare ulteriori idee e progetti. Per questo sono convinto che sia necessario garantire continuità amministrativa, presupposto per iniziare da subito a lavorare senza pagare lo scotto del noviziato, rinvigorendo l’attuale coalizione di governo e rinnovandola in alcune sue componenti, ampliando così l’attuale maggioranza di governo».

Da qui la scelta di mettersi da parte. «Per favorire questo processo di unione e per il bene della comunità – sottolinea Casula - nel rispetto di tutti, servono atti di responsabilità che intendo assumermi. In questa tornata elettorale non sarò candidato a sindaco. Non è una rinuncia, ma la convinzione che questa opportunità sia data ad altri amministratori con i quali ho collaborato e hanno maturato l’esperienza per ricoprire il ruolo di sindaco. Nelle prossime settimane – conclude il sindaco - farò un resoconto del lavoro fatto in questi anni e dell’impegno profuso per Bosa e il territorio, oltre ai dovuti ringraziamenti».

