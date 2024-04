Comunali, si prospetta una corsa a due 

Si prospetta una corsa a due: Puggioni contro Farris, o viceversa sulla base delle simpatie. A due mesi dalle elezioni comunali, il tempo trascorre e seleziona chi va e chi resta nel panorama amministrativo di Calasetta.

Le trattative

I ben informati danno per certa la non candidatura degli uscenti, sia di maggioranza che di opposizione. La sindaca però non si rassegna all’idea di chiudere definitivamente il sipario ed è alle prese con un ultimo tentativo di ricucitura ma sembra non trovare terreno fertile.

«Su nostro invito ci siamo riuniti con le altre forze che si stanno formando per la prossima tornata elettorale con lo scopo di dare un segno di unità al paese e di superamento delle divisioni - ha detto la sindaca Claudia Mura - al fine di proporre un programma comune e realizzabile e individuare le migliori competenze per raggiungere gli obiettivi condivisi da tutti. Rileviamo una cerca difficoltà in alcuni gruppi a intraprendere questo percorso, ma auspichiamo il più alto senso di responsabilità da parte di tutti per Calasetta e per i calasettani».

Gli sfidanti

A partecipare alla corsa c’è di sicuro Antonello Puggioni, imprenditore nel settore commercio che da tempo ormai ha la lista “Rinascita Calasettana” chiusa e pronta a presentarsi ai nastri di partenza. L’altro candidato invece è Silvano Farris, calasettano di adozione, ex sindaco di Buggerru, suo paese d’origine per due mandati che però starebbe ancora lavorando alla definizione della compagine che intende proporre agli elettori. Anche lui avrebbe risposto “picche” agli uscenti all’appello di Claudia Mura di candidare alcune persone del suo gruppo che ritiene siano comunque importanti risorse per la cittadina turistica. Barriere sollevate e pareri contrari anche verso i leader dell’opposizione che al momento appaiono completamente assenti nella partita organizzativa delle prossime elezioni. C’è chi annuncia di aver appeso le scarpette al chiodo come l’ex sindaco Remigio Scopelliti e chi invece nell’indecisione sul da farsi, rischia di perdere il treno come Angelo Serrenti che qualcuno dava come possibile candidato fino alla chiusura della lista di Puggioni. C’è un mese di tempo per i giochi dell’ultimo minuto.

