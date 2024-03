Comunali, si avvicina l’ora delle decisioni 

Archiviate le elezioni regionali con il solo consigliere sardista Alfonso Marras che ha staccato nuovamente il biglietto per un seggio nel palazzo di via Roma a Cagliari, l'attenzione delle forze politiche di Bosa è ora puntata sulle consultazioni primaverili per il rinnovo del Consiglio comunale. Sarà interessante capire quale potrà essere la griglia di partenza e quante le liste che si presenteranno rispetto a cinque anni fa quando fu eletto il sindaco Piero Casula.

Riepilogo

In quell’occasione, la lista vincente “Un'altra Bosa” ottenne 1.931 voti pari al 43,1% che permise l’elezione di 11 consiglieri; Rosalia Acca totalizzò 1.319 voti (29,4%) e tre seggi, Alessandro Naitana 979 voti (21,8) con due seggi, Luca Lelli 250 voti (5,6%) ma nessun consigliere. Pur non essendo stati cinque anni di navigazione tranquilla con gli abbandoni in particolare del vicesindaco Alessandro Campus, il gruppo di maggioranza parte forte dal risultato delle Regionali con le 1.780 preferenze ricevute dal consigliere comunale-regionale Marras e il Psd’Az che pesa complessivamente 48%.

Lo scenario

Tradotto significa che oggi il centrodestra se si presentasse unito avrebbe una maggioranza schiacciante. Ma potranno sommarsi all’attuale maggioranza i consensi, ad esempio, ricevuti da Fratelli d’Italia che ha ottenuto due settimane fa quasi 700 voti? E cosa farà Rosalia Acca che oggi siede in minoranza?

In campo

Così come bisogna capire se nel nome di una unità (tutta da costruire) il centrodestra punterà ancora sul sindaco uscente. A questo proposito le decisioni all’interno della maggioranza devono essere ancora prese. Il punto fermo è quanto già dichiarato da Casula, «di essere a disposizione di un progetto/programma di una coalizione che continui sul solco tracciato dall'amministrazione uscente, a prescindere dal ruolo e senza imporre scelte pre-costituite».

Campo largo

Sull’altro fronte, non è pensabile che il “Campo largo” a trazione Pd- 5 stelle non si presenti alla competizione elettorale come nel 2019. La vittoria del centrosinistra alle Regionali darà stimoli nuovi all’alleanza che parte da poco più del 21%, grazie al risultato di rilievo ottenuto dei Cinque stelle con il 13.5% e le preferenze della candidata Elena Chessa. E non è da sottovalutare la coalizione guidata da Renato Soru che nella cittadina del Temo ha raggiunto il quasi 7%.

