Comunali, sfida tra due ex alleati 

A Soleminis saranno due le liste in campo per le comunali dell’8 e 9 giugno. Dieci giorni dopo la presentazione della lista “UniAmo Soleminis” guidata da Alessandro Agus, 25 anni, vicesindaco uscente, è stata ufficializzata la seconda formazione “Lavoriamo Insieme” con a capo Claudio Suergiu, insegnante di 39 anni.

Al voto

Dopo sei mesi di gestione commissariale si torna dunque alla normale dialettica democratica. La campagna elettorale si porterà dietro, inevitabilmente, gli strascichi dell’ultima consiliatura conclusa con le dimissioni in massa di 7 consiglieri comunali (4 di opposizione e 3 della maggioranza) e la conseguente decadenza del sindaco Fedele La Delfa. Determinante fu proprio la decisione di Claudio Suergiu di lasciare la maggioranza insieme a Gian Matteo Lecis e Sabrina Porceddu. Suergiu e Agus, dopo un’esperienza insieme alla guida del paese, combatteranno su fronti opposti.

In campo

Il clima per ora sembra tranquillo con dichiarazioni all’insegna del fair play: «Cercheremo di fare gioco di squadra evitando gli errori del passato – annuncia Claudio Suergiu – ogni candidato potrà partecipare alle decisioni e dare il proprio contributo. A prescindere dal risultato delle urne, auspico una collaborazione proficua nell'interesse del nostro paese, la condizione da cui si parte non è delle migliori. La prossima amministrazione dovrà farsi carico di alcune questioni spinose, prime fra tutte la riapertura delle scuole chiuse per inagibilità da oltre una anno e l’assenza di un medico di base».

I nomi

Stesse priorità indicate da Alessandro Agus alla vigilia di Pasqua quando annunciò sui social la sua decisione a candidarsi alla guida di «un progetto fatto di passione, ascolto e partecipazione per costruire insieme il futuro del nostro paese». Definiti anche gli elenchi degli aspiranti consiglieri con tutte le categorie sociali rappresentate: studenti, imprenditori, professionisti, casalinghe e impiegati. Con Agus nella lista “UniAmo Soleminis” ci saranno 12 candidati: Emiliana Agus, Giusy Aramu, Antonella Boi, Nicola Casula, Matteo Demontis, Demetrio Farris, Ambra Fiori, Valeria Lai, Giuseppe ⁠Meloni, Sandra Sanna, Alessio Solinas e Matteo Suergiu. Questi invece i 12 nomi della lista “Lavoriamo Insieme” a sostegno di Suergiu: Gian Matteo Lecis, Sabrina Porceddu, Lucio Aramu, Simone Fiori, Barbara Pisu, Luca Fanti, Piera Angioni, Laura Lai, Antonello Boi, Roberto Melis, Francesca Melis e Valeria Scioni.

