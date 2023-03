Comunali, servono i nomi  

Gli scricchiolii si sentono tutti e quella in programma domani alle 18 potrebbe essere l’ultima riunione di coalizione. Sono attese le delegazioni cittadine di Psd’Az, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Lega e Riformatori, sebbene qualcuno potrebbe anche defilarsi prima dell’apertura del tavolo in virtù di malumori sopraggiunti nel fine settimana.

Fuori i nomi o salta il tavolo. Il dado è tratto e i tempi per fare il passo successivo ai tanti discorsi affrontati finora sembrano maturi. Indiscrezioni dicono che arrivati a questo punto l’assise del centrodestra a Tortolì abbia le ore contate o quasi.

Il tempi stringe

Più passa il tempo e più l’esigenza di esprimere il candidato a sindaco assume i connotati di priorità rispetto ai temi da infilare sul programma di una campagna elettorale che si annuncia avvelenata. Per ora nessuno della coalizione ha fatto il primo passo, alimentando l’insofferenza di chi invece vorrebbe un quadro più nitido possibile a quaranta giorni scarsi dalla presentazione delle liste.

Sinistra divisa

Se nel centrodestra soffiano venti d’incertezza, nelle altre correnti politiche l’aria non appare delle più salutari. Il Pd ha dialogato con (quasi) tutte le forze in campo, ma ufficialmente non ha ancora adottato alcuna posizione. Ora si attendono le mosse del neo segretario provinciale Ivan Puddu, che legittimato dall’assemblea dovrà concentrarsi su Tortolì, vero e proprio nervo scoperto per il Pd negli ultimi anni. Non lo ha fatto neppure il gruppo che fa riferimento all’ex sindaco Massimo Cannas, anch’egli impegnato in un più incontri, tutti trasversali e transitori.

L’impressione è che il possibile scioglimento del tavolo di centrodestra possa comportare un effetto domino. (ro. se.)

