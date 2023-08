Comunali, Seoni rilancia:  «Non disperdiamo il lavoro» 

Per sciogliere le riserve sul nome del candidato a sindaco ci vorrà ancora del tempo. Però a Villagrande partono da una certezza: «Allo stato attuale il gruppo non ha intenzione di disperdere il lavoro fatto». Lo dice Alessio Seoni, 50 anni, sindaco di Villagrande, unico centro ogliastrino che nel 2024 andrà al voto per il rinnovo del Consiglio comunale. Anche per questo il gruppo, che nel 2019 aveva vinto a mani basse le elezioni contro la lista di Gonario Mighela, sta promuovendo incontri tematici tra le due comunità.

Nelle assemblee, tra Villagrande e Villanova Strisaili, gli esponenti della maggioranza hanno illustrato l’attività amministrativa portata avanti durante i quattro anni e mezzo di consiliatura. «Questo - aggiunge il primo cittadino - è il momento in cui stanno partendo diversi lavori e abbiamo 4 milioni in progettazione». L’elezione del sindaco Psd’Az, a giugno 2019, era avvenuta con un autentico plebiscito. Per ora Seoni gioca a carte coperte e non svela se, a primavera 2024, concederà il bis tentando il secondo mandato di fila: «C’è tempo. Ribadisco l’importanza del gruppo e, soprattutto, quella di salvaguardare l’importanza di tutte le attività portate avanti in questi anni». Verosimile che nelle prossime settimane, anche in coincidenza con l’inizio delle trattative per le elezioni regionali, gli attivisti politici inaugureranno i tavoli in vista dell’appuntamento di primavera. In Ogliastra avrebbe dovuto votare anche Tortolì, ma la scadenza naturale è stata anticipata.

RIPRODUZIONE RISERVATA