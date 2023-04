Comunali, scatta la caccia al voto 

Ci sono due contendenti (per ora) a Milis dove il Comune è attualmente retto da un commissario regionale. I due candidati certi che si contendono la fascia tricolore sono Franco Frongia e Monica Ortu. Incertezza sino all’ultimo, sull’ipotesi che presenti un gruppo guidato da Mondo Deiola che si era proposto alle comunali del giugno 2022 (unica lista in campo), non raggiungendo il quorum.

Ancora qualche giorno di attesa e poi si conosceranno ufficialmente i nomi dei candidati alla carica di sindaco e consigliere nelle liste che si presenteranno alle urne il 28 e 29 maggio. In realtà i giochi sembrano ormai fatti in quasi tutti i 12 Comuni della provincia che andranno al voto: Ales, Boroneddu, Cabras, Milis, Modolo, Narbolia, Nughedu Santa Vittoria, Pompu, Simala, Soddì, Villanova Truschedu e Villaverde.

Sfida a tre

Partendo dal centro più popoloso, Cabras, la griglia è definita da tempo. A contendersi la guida del Comune lagunare saranno i raggruppamenti capeggiati dal sindaco Andrea Abis, dal capogruppo della minoranza Gianni Meli e dal già sindaco Pasquale Castangia.

Due gruppi

Ad Ales il sindaco uscente Checco Mereu si trova invece di fronte Antonello Rossi: in passato avevano fatto parte della Giunta del sindaco Simonetta Zedda.

Nell’Alto Oristanese giochi chiusi da tempo a Nughedu Santa Vittoria dove è annunciato un duello fra due donne. Il gruppo di maggioranza propone Vanessa Crobu che ha contro Gabriella Tatti, la quale ha già ufficializzato i nomi della sua squadra.

A due passi dal lago Omodeo si ripropone l’attuale primo cittadino Greta Pes che dovrà vedersela con l’ex sindaco Francesco Mascia, che ritorna sulla scena politica dopo anni, essendo stato eletto per la prima volta nel 1995. Claudio Palmas, storico sindaco del paese è l’unico candidato sindaco di Villanova Truschedu (Comune retto dal commissario), ma si attende il nome di chi guiderà la lista sostenuta dall’ex primo cittadino Margherita Camedda.

Corsa solitaria

A Narbolia il primo cittadino Gian Giuseppe Vargiu sembra essere destinato, come cinque anni fa, a correre da solo. A Villaverde è scontata la candidatura solitaria del primo cittadino Sandro Marchi, così come a Pompu dove l’unica lista è quella del sindaco Moreno Atzeni. A Simala invece il candidato sindaco Gianmarco Atzei deve superare il quorum.

A Boroneddu la prima lista a scendere in campo è stata quella guidata da Angelo Mele, mentre è ancora un’incognita il nome del candidato chiamato a sostituire il sindaco Fabrizio Miscali. In Planargia, a Modolo, per sostituire il primo cittadino Omar Hassan (non ricandidabile dopo tre mandati), è stato “promosso” l’attuale vice Giovanni Maria Milia.

