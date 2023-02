Comunali, sarà una corsa a tre? 

Manca poco più di un mese e mezzo dalla presentazione delle liste in vista delle Comunali di maggio a Iglesias. In attesa da una parte dell’eventuale disponibilità alla ricandidatura per il centrosinistra del sindaco uscente Mauro Usai e dall’altra delle scelte di Fratelli d’Italia, ad oggi l’unico aspirante sindaco certo è Giuseppe Pes che rifiuta l’etichetta di una coalizione di centrodestra e parla invece di un progetto civico. Intanto, però, prende forma un nuovo movimento: è “Sinistra futura” e ha già registrato l’adesione del gruppo che faceva riferimento ad Articolo Uno. «Siamo pronti a metterci in gioco e inizieremo da subito a interloquire con tutti coloro che si riconoscono all’interno di un campo progressista di sinistra – dichiara il coordinatore provvisorio di Iglesias di Sinistra futura, Gianluca Tocco –. Sarà proprio l’esito di queste interazioni a determinare le nostre scelte relative alle Comunali». Ex segretario cittadino di Sel e consigliere comunale, Tocco spiega come il gruppo sia composto da donne e uomini di sinistra provenienti da esperienze culturali diverse. Sull’eventuale sostegno all’ipotetica candidatura di Usai, l’ex segretario di Sel propone anche nuovi scenari: «Al momento abbiamo interlocuzioni con il M5S ma non possiamo escludere nessuna possibilità, tantomeno quella di poter presentare un nostro candidato. Tutto dipenderà dagli incontri delle prossime settimane. Di certo il nostro intento è quello di promuovere politiche vicine ai cittadini e ai loro bisogni e che puntino alla risoluzione dei conflitti e non li alimentino. Politiche di sinistra per i giovani e gli anziani».

Le trattative

Restando al fronte della sinistra, interpellato sulla possibilità di creare una lista alle Amministrative, Giuliano Marongiu, ex segretario federale del Pdci e più volte consigliere comunale, spiega: «Se si trovano le condizioni per potersi presentare ai cittadini con un progetto politico di vera sinistra, sono pronto a scendere in campo». Marongiu ammette di lavorare a quello che definisce un sogno: «Riunire in una sola forza coesa gli ideali di sinistra, perché al momento non si può essere in cinque e avere sei partiti. Ci sono persone che in tre tornate elettorali hanno concorso per tre diverse coalizioni. Personalmente non posso dimenticare da dove vengo e l’attuale situazione politica cittadina mi sconsola, è confusionaria e per niente coerente, la reticenza dei cittadini nel recarsi alle urne ne è la prova».

RIPRODUZIONE RISERVATA