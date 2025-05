Comunali, prove di accordo nel centrosinistra 

Premessa: alle prossime Comunali di Capoterra manca ancora un anno o un anno e mezzo, dipende da quel che deciderà la Regione perché nel 2021 si era andati alle urne in piena pandemia Covid e sei mesi dopo il tradizionale appuntamento primaverile con le urne. E l’attuale amministrazione di centrodestra, guidata da Beniamino Garau, al di là di qualche assestamento - anche turbolento – non sembra a rischio caduta.

Al lavoro

Resta il fatto che il centrosinistra, dopo aver perso uno dei suoi feudi nella cerchia urbana di Cagliari, si sta già organizzando. La sconfitta per un pugno di voti del candidato della coalizione, Beniamino Piga, brucia ancora, anche perché fu causata in larga parte, secondo gli analisti del voto in salsa locale, dal mancato accordo con il Pd che spaccò di fatto il centrosinistra e consegnò agli storici rivali il Municipio. Così la missione nel campo largo è solo una: «Ricomporre lo schieramento che ha vinto le elezioni alla Regione», dice Efisio De Muru, firma nobile del Pd capoterrese, «attorno a un programma, a un capolista giovane, nuovo nel panorama politico locale».

Il Pd

Già, il Pd. Rispetto al 2021 il partito è profondamente mutato. C’erano una volta i dem che sbaragliavano le amministrative al primo turno con i sindaci Giorgio Marongiu e Francesco Dessì. Quest’ultimo alle Regionali era con i Progressisti, l’ex segretaria cittadina Isabella Murtas aveva scelto Renato Soru candidato Governatore e non la grillina Todde, sono andati via Vittorina Baire, Veronica Pinna, Marco Zaccheddu e Giacomo Mallus, pezzi da 90 da queste parti. C’è un nuovo segretario, Kevin Lai, 38 anni, con due circoli senza sede e circa 110 tesserati, poca roba rispetto al passato. De Muru non ci sta: «Alle Regionali e alle Europee abbiamo preso quasi il 20 per cento: siamo ancora forti in città».

Il tavolo

Kevin Lai annuisce: «È vero, non abbiamo una sede, ma ormai non ce l’ha più nessun partito. Le Comunali? Siamo pronti a sederci a un tavolo con tutte le anime del centrosinistra, anche con le forze civiche, ma si deve partire dal programma, non dalla lotta per le poltrone».

Francesco Dessì forse si ricandiderebbe sindaco volentieri, ma il suo nome per ora divide. Lui, da volpone della politica, glissa: «Discorsi prematuri, se me lo chiedessero ci penserei». Le stesse parole di Beniamino Piga, il candidato che perse le elezioni per una manciata di voti nel 2021: «Certo che sarei disponibile. Il centrosinistra, se si ripresenterà unito, non può che vincere a Capoterra». E Vittorina Baire: «Si vince solo uniti, non possiamo più sbagliare».

Un peso nel tavolo delle trattative potrebbe avere l’opposizione all’acqua di rose di De Muru all’attuale amministrazione di centrodestra. E anche in questo caso il dirigente Pd nega: «Ho votato a favore solo per i progetti del Pnrr e quelli che riguardano i maggiori servizi per il litorale presenti anche nel nostro programma. Secondo coscienza, senza tradire gli elettori. E mi sono opposto alla piazza in memoria di Sergio Ramelli e al taglio dei fondi per i viaggi degli studenti ad Auschwitz». Secondo qualcuno del centrosinistra il minimo sindacale.

