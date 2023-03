Comunali, per fare il sindaco c’è la fila 

Al tavolo del centrodestra ci sarà più di un aspirante sindaco. Angelo Cucca ha manifestato interesse, non da meno Marcello Ladu. I due esponenti di Forza Italia e Psd’Az saranno fianco a fianco all’incontro di coalizione fissato per stasera. Insieme agli alleati (Fratelli d’Italia, Riformatori, Udc e Lega) proveranno a fare sintesi con una missione: individuare un nome che piaccia a tutti. Sul tavolo, però, ballano veti incrociati. Tracciando l’identikit del prossimo sindaco Cucca ha detto che dovrà avere la laurea in tasca. Titolo che Ladu non possiede e quindi potrebbe essere una discriminante. Sempre che in nome di futuri accordi l’ostacolo non si sciolga come neve al sole. Tuttavia le indiscrezioni autorizzano a pensare che al confronto si giocherà più di sciabola che di fioretto.

Profonda incertezza

Paralleli agli accordi (ipotetici) del centrodestra corrono quelli degli altri gruppi. Uno su tutti quello che ruota attorno all’ex sindaco Massimo Cannas, che muove i fili della giostra politica all’interno del suo entourage senza disdegnare confronti con le altre forze. Di certo Cannas ha avuto un colloquio con Franco Pili, l’ingegnere che non disdegnerebbe di cucirsi addosso la fascia tricolore. Ma, almeno secondo i rumors, i due non si sarebbero presi e Pili avrebbe aperto interlocuzioni anche con il Pd guidato da Filippo Cherchi. Che in realtà di nomi ancora non ne ha espresso. I dem cercano alleati e non è escluso un approccio con il gruppo che fa riferimento a Piero Cannas. L’esponente Psd’Az sta alla finestra, con frequenti contatti quotidiani con rappresentanti della società civile e dei partiti che lavorano alla costituzione di una civica trasversale. Indiscrezioni anche sul nome di Mauro Pilia, sindaco dal 2000 al 2005. Ieri l’avvocato penalista si è trincerato dietro il più classico «no comment».

Gli ex consiglieri

Cosa faranno Carlo Marcia e Lara Depau? Il primo è coordinatore cittadino dei Riformatori e stasera sarà al tavolo del centrodestra, la seconda è vicina allo stesso partito e non è da escludere una sua candidatura bis, dopo l’exploit di preferenze nel 2019. I due sono stati tra i quattro assessori della maggioranza a staccare la spina al Cannas-bis. Da capire anche la posizione di Stefania Vargiu, a Tortolì il faro di Fratelli d’Italia. Oggi non sarà al tavolo della coalizione perché fuori sede. Appena ieri ha dichiarato che rispetterà gli ordini di scuderia, benché sia davvero vicina all’ex sindaco Cannas.