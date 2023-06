Comunali, partenza con un anno di anticipo 

Contribuire alla rinascita e allo sviluppo del paese, partendo da progetti concreti e realizzabili e magari più avanti presentare un gruppo di cittadini alla prossima competizione elettorale. Così, a meno di un anno dalle prossime elezioni comunali, è nato il gruppo spontaneo “San Gavino Monreale–Città Futura”, che può contare già su più di venti adesioni tra le quali quelle dei due consiglieri comunali del gruppo misto Stefano Altea e Nicola Orrù: l’intento è di portare la gente a discutere e di proporre idee per valorizzare il paese anche nel contesto del Medio Campidano.

L’esordio

Il battesimo del gruppo c’è stato con un convegno “Una Comunità Energetica a San Gavino Monreale?”, che ha visto la partecipazione di oltre 120 persone. Uno dei fondatori di questo sodalizio è il consigliere Stefano Altea: «Da alcuni mesi abbiamo formato un gruppo di studio composto da donne e uomini sangavinesi con diverse sensibilità e competenze che vogliono poter dare un contributo per lo sviluppo del paese. L’obiettivo vuol essere quello di confrontarsi e offrire anche uno spazio di dibattito su tematiche di interesse rilevante per San Gavino come l’urbanistica, lo sport, la cultura, il commercio, l’agricoltura e non solo. Il gruppo è aperto a chiunque voglia confrontarsi all’interno di uno spazio democratico: l’intenzione è quella di includere, non di escludere».

Per i componenti del gruppo è ancora prematuro parlare di una lista elettorale senza un programma ben definito: «Per ora – aggiunge Stefano Altea - siamo concentrati sull’elaborazione di idee e progetti validi. Ha poco senso parlare di competizione elettorale senza idee e programmi realistici».

Il programma

Un altro dei componenti del gruppo è il consigliere Nicola Orrù: «Guardiamo al futuro con un’ottica propositiva. Siamo consapevoli che c’è tanto lavoro da fare e da migliorare. Occorre rivedere il decoro urbano, intervenire sullo stallo dei lavori pubblici più importanti, come quelli del rio Pardu e dei ponti di via Po e di via Villacidro. L’aspetto positivo è relativo all’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale, per merito delle amministrazioni che si sono avvicendate negli ultimi anni, dalla giunta Musanti fino a quelle di Cruccu e Tomasi».

Coptato anche il cardiologo dell’ospedale di San Gavino Fabio Orrù: «Occorre ripartire proprio dal cantiere dell’ospedale (di competenza della Asl) che può essere la chiave per una rinascita di San Gavino e di tutto il territorio».

