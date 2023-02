Comunali, nel Pd vigilia ad alta tensione 

Discorsi in fotocopia quelli di Efisio Meloni e Giorgio Mostallino, segretari di altri due circoli tematici dem: «La linea del partito a livello nazionale, regionale e provinciale è improntata all’unità. Dobbiamo ricostruire il partito ascoltando la gente e i loro problemi, mettendo da parte i personalismi e lavorando per il bene comune. Lo stesso che vogliamo per Assemini anche in vista delle prossime amministrative».

Bocche cucite dal circolo “Velio Spano” per ora non allineato, quello che fa riferimento a Simone Rivano e che nelle passate amministrative aveva formato una lista indipendente capace di eleggere l’ex consigliere comunale Francesco Consalvo. Ma già il silenzio è eloquente rispetto invece a profluvio di parole degli altri compagni di partito.

Il Pd asseminese si sta per spaccare alla vigilia delle elezioni. Certo è importante il fatto che tre circoli su quattro siano uniti nel percorso politico e riconoscono in Antonio Caddeo il segretario cittadino incaricato di trattare con le altre forze del centrosinistra. Ma altrettanto importante è il peso politico di chi contesta la richiesta avanzata da Caddeo e accolta dalla commissione elettorale di rinviare il congresso cittadino a dopo le elezioni di fine primavera (data ancora da stabilirsi), Così di fatto è stato prolungato il mandato di Caddeo.

L’unità

Il resto della linea politica lo annuncia il riconfermato Antonio Caddeo. «Puntiamo a un’alleanza con le altre forze del centrosinistra perché uniti si vince e si amministra una città».

Il programma

Dialogo aperto, questa è la novità sostanziale rispetto alle ultime amministrazioni asseminesi, con il Movimento 5 Stelle. «Abbiamo cominciato a dialogare con i grillini – prosegue Caddeo – fin dalla scorsa consiliatura, quando la sindaca Sabrina Licheri non aveva più i numeri avevamo aperto una strada per evitare l’arrivo del commissario straordinario e concludere una serie di progetti già avviati e coperti da finanziamento. Adesso il nostro obiettivo è quello di formare una lista forte e di dialogare con le altre forze del centrosinistra. Il circolo di Rivano? Anche quattro anni fa alla fine aveva presentato una lista disgiunta dalla nostra del Pd, aveva preso molti voti in meno di noi. Speriamo stavolta ci siano i margini per ricucire».

La strategia

Uno dei motivi di scontro è senz’altro quello della leadership del centrosinistra. Caddeo è disponibile ad appoggiare il candidato sindaco grillino che verrà. probabilmente Gianluca Mandas, riconoscendo il successo alle politiche del M5S che ha portato in Parlamento Sabrina Licheri, mentre Rivano e Colsalvo, stando alle indiscrezioni, considerano questa posizione topppo remissiva. Sono comunque settimane calde, le elezioni di avvicinano. E il Pd proverà a non spaccarsi di nuovo.

