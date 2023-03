Comunali, Mario Puddu candidato sindaco 

Nel comunicato, inviato ieri all’ora di pranzo, poche righe per spiegare la missione: «Assemini, le cui difficoltà e necessità sono davanti agli occhi di tutti, ha bisogno di un impegno comune in cui, le diverse provenienze ed esperienze politiche, si vogliono mettere al servizio della comunità, nel segno del buonsenso civico: nel nostro operare, sarà centrale e fondamentale riprendere un dialogo continuo e costante con i cittadini, aspetto che a nostro avviso è mancato in questi ultimi 5 anni». Infine l’augurio: «Buona campagna elettorale agli altri candidati a sindaco e alle liste che li sostengono».

La notizia era nell’aria da qualche giorno e da ieri è ufficiale: Mario Puddu, imprenditore di 50 anni, sarà uno dei candidati sindaci ad Assemini. L’ex primo cittadino grillino guiderà una coalizione che raggruppa una lista civica con il suo nome (Mario Puddu, appunto), più i Riformatori, Sardegna 20Venti, Udc e Fortza Paris.

Nel comunicato, inviato ieri all’ora di pranzo, poche righe per spiegare la missione: «Assemini, le cui difficoltà e necessità sono davanti agli occhi di tutti, ha bisogno di un impegno comune in cui, le diverse provenienze ed esperienze politiche, si vogliono mettere al servizio della comunità, nel segno del buonsenso civico: nel nostro operare, sarà centrale e fondamentale riprendere un dialogo continuo e costante con i cittadini, aspetto che a nostro avviso è mancato in questi ultimi 5 anni». Infine l’augurio: «Buona campagna elettorale agli altri candidati a sindaco e alle liste che li sostengono».

Gli sfidanti

Il quadro verso le Comunali di fine maggio è sempre più delineato: Puddu sfiderà Diego Corrias (che curiosamente ha cominciato la sua carriera politica come assessore di Puddu nella giunta grillina del 2013) indicato da Movimento 5 stelle più Pd) e Niside Muscas (capolista di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia). Resta da capire cosa farà Gigi Garau, candidato sindaco del Psd’Az rimasto solo, senza alleati: andrà avanti contro Corrias, Muscas e Puddu o farà un passo indietro?

La scelta

Mario Puddu candidato sindaco ad Assemini è un deja vu. Nel 2013 si presentò e vinse le amministrative sotto la bandiera del Movimento cinque Stelle. Sembra che sia passata un’era politica da quel giorno. Nel frattempo c’è stato per Puddu di tutto: a partire da un’indagine per abuso d’ufficio chiusa con piena soddisfazione: assolto in Appello per non aver commesso il fatto. Nel mezzo le dimissioni e anche la mancata candidatura a governatore della Regione Sardegna, perché in quei giorni Puddu era l’uomo di punta dei grillini nell’Isola, primo sindaco pentastellato in Sardegna.

L’attuale candidatura è anche figlia di tutto questo: Puddu ha dichiarato di non aver ricevuto nel momento più difficile della sua vicenda politica la solidarietà e l’appoggio del Movimento, passato poi da Beppe Grillo nelle mani di Giuseppe Conte e attraverso rivoluzioni anche in campo regionale. Da qui la rottura, proprio quando Sabrina Licheri, che ha preso il suo posto in Municipio, è stata eletta in Parlamento, prima asseminese nella storia, proprio con M5S.

Mario Puddu aveva annunciato a dicembre: «Ricomincio da Assemini». Ora compie l’ulteriore passo in avanti: la candidatura a sindaco. Insieme a partiti storicamente lontani da lui. Ma nelle Comunali accade spesso che si preferisca puntare su programmi e persone. (p. c.)

