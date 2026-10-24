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Lotzorai.
25 ottobre 2026 alle 00:29

Comunali: Mannini in campo per il bis, Paolo Puddu lo sfidante? 

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Ora è ufficiale. Cesare Mannini, 48 anni, geometra, sindaco uscente di Lotzorai, ha sciolto la riserva e ha annunciato la sua ricandidatura in vista delle elezioni comunali di primavera. «Mi ricandido», ha detto Mannini, confermando la volontà di proseguire il lavoro avviato nel mandato che si sta chiudendo e di mettersi di nuovo a disposizione della comunità. L’annuncio chiarisce in via definitiva il quadro politico in vista del voto. La sua candidatura si porrà in continuità con l’esperienza amministrativa degli ultimi cinque anni, alla guida dell’attuale amministrazione. Con questa ufficializzazione si delinea sempre più concretamente lo scenario di una sfida a due. Dall’altra parte si fa largo l’ipotesi Paolo Puddu, 49 anni, commercialista e coordinatore provinciale di Orizzonte Comune, elemento che gli garantisce un collegamento con una struttura politica più ampia a livello provinciale. Due professionisti del posto, quasi coetanei, con percorsi diversi ma entrambi radicati in paese, sebbene Puddu faccia la spola con Buddusò dove vive con la famiglia. Ora, con le candidature dei due principali contendenti definite (o quasi), si entra nella fase più operativa: la composizione delle liste a supporto e la definizione dei programmi. (ro. se.)

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