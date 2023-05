Comunali,  manifesti contestati 

La propaganda elettorale fuori dagli spazi autorizzati diventa motivo di lite fra due delle quattro liste in corsa per le elezioni comunali. Presunte irregolarità sull’affissione di manifesti sono state segnalate con un esposto alla polizia locale, il cui comando ha fatto scattare accertamenti. Questione di regolarità. Al centralino del comando di via Monsignor Carchero sono arrivate le segnalazioni dei rappresentanti di due liste. Esposti presentati quasi in contemporanea. È subito scattato l’intervento degli agenti, incaricati di far rispettare un regolamento che non lascia spazio a interpretazioni. Redarguita anche una terza lista per abuso di spazi non autorizzati. In Comune sono stati individuati 10 spazi per le affissioni: viale Santa Chiara, vie Antonio Scorcu, Pirastu, Vittorio Emanuele, Monsignor Virgilio (scuole medie), piazza Meloni (Zinnias), campo sportivo Zinnias, San Gemiliano, Sughereta) e Lungomare. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA