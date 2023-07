Comunali, lo sconfitto Piredda chiede l’annullamento al Tar 

Un ricorso al Tar contro l’esito delle elezioni del 31 maggio. A Donori la contesa politica si sposta nelle aule del tribunale amministrativo. A chiedere l’intervento dei giudici è Salvatorangelo Piredda, candidato della lista “Per creare futuro” sconfitto da Maurizio Meloni di “Insieme per Donori” con soli 17 voti di scarto. Meloni aveva ottenuto 555 voti (50,8%) contro i 538 di Piredda (49,2%). Ora gli sconfitti chiedono l’annullamento della proclamazione degli eletti.

Il ricorso è stato notificato al Comune da diversi giorni ma solo ieri c’è stata la pubblicazione sull’albo pretorio . Un fulmine a ciel sereno per molti residenti, tanto più che alla chiusura delle urne tra i candidati aveva regnato il fair play con Piredda tra i primi a congratularsi con il vincitore. «Non c’è niente di personale contro il sindaco Meloni – commenta Piredda – il ricorso è un atto dovuto, sollecitato dal nostro elettorato che ci ha chiesto di fare tutte le verifiche vista la manciata di voti che ci ha separato dall’altra lista». Il sindaco Maurizio Meloni si limita a prenderne atto e annuncia la decisione di costituirsi in giudizio: «È stata una sorpresa anche perché nessuno dei rappresentanti di lista aveva sollevato dubbi durante lo spoglio. Quel che dispiace è aver coinvolto presidenti di seggio e scrutatori che hanno sempre lavorato con diligenza». Meloni sarà assistito dall’avvocato Costantino Murgia. Piredda da Antonello Rossi. ( c. z. )

RIPRODUZIONE RISERVATA