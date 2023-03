Comunali, l’Isola vota in ritardo 

Il rinvio era nell’aria. Troppo ridotti i tempi per la formazione delle liste, mentre i partiti di centrodestra non sono ancora riusciti a chiudere il cerchio sulle candidature a sindaco nei Comuni più importanti. E così, la Regione ha deciso di usare le sue prerogative e far slittare il voto delle amministrative di due settimane: dal 14 e 15 maggio – data stabilita dal Consiglio dei ministri – al 28 e 29 dello stesso mese, con ipotesi di ballottaggio l’11 e il 12 giugno per i centri con più di quindicimila abitanti. «Abbiamo voluto dare più tempo ai territori per organizzarsi con le liste», ha spiegato ieri l’assessore agli Enti locali Aldo Salaris, lasciando il vertice sulle Comunali a Iglesias e Assemini convocato dal governatore Christian Solinas. C’erano i coordinatori regionali e i referenti territoriali delle forze politiche. Soluzione voluta fortemente dalla coordinatrice e senatrice di Fratelli d’Italia Antonella Zedda. Che ha precisato: «Sono esclusi ulteriori rinvii, andremo a elezioni in tandem con la Sicilia».

Nomi in campo

Date a parte, l’incontro è servito a tracciare il perimetro della coalizione a Iglesias e Assemini, gli unici due Comuni dove è previsto un secondo turno quattordici giorni dopo il voto, e dove l’altro schieramento ha già scelto il suo candidato (a Iglesias il sindaco uscente Mauro Usai del Pd, ad Assemini il pentastellato Diego Corrias sostenuto anche dai Dem). In entrambi i Comuni la situazione è sembrata tutt’altro che fluida. Tanto che i segretari hanno confermato un altro vertice tra una settimana esatta, ma che si svolgerà solo a livello di tavoli cittadini. Ad Assemini i nomi in campo sono almeno tre: Massimo Carboni di Fratelli d’Italia, Matteo Venturelli dell’Udc, Gigi Garau del Psd’Az. Ce ne sarebbe anche un quarto, ma per il momento si tratta di un’ipotesi suggestiva: non è esclusa una convergenza del centrodestra sul nome di Mario Puddu, già sindaco ad Assemini come portavoce del Movimento Cinquestelle. I partiti non negano di averci pensato, Fratelli d’Italia però non sarebbe d’accordo.

Per Iglesias, per il momento, si fa un solo nome: Beppe Pes, medico di area centrista. Il quale, però, a differenza dei potenziali candidati di Assemini, ieri non si è presentato a Villa Devoto. E sempre Fratelli d’Italia non ha visto la cosa di buon occhio.

Le voci