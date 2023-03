Comunali, Lega all’attacco di Ladu: «Parole offensive» 

La campagna elettorale entra nel vivo: niente fair play, si gioca con la sciabola. La Lega replica a Franco Ladu, l’ex sindaco di animo democratico che si è detto pronto a combattere la destra «che vuole mettere dei fantocci in Comune».

Lo fa con il suo commissario cittadino, Salvatore Sinatra, 54 anni: «Spesso ci si esprime con offese ed epiteti che, talvolta, hanno avuto il triste merito di portare i più estremisti a compiere gesti e azioni vergognosi. Non ci faremo coinvolgere in diatribe offensive dimenticando di affrontare i temi che stanno a cuore ai cittadini. Abbiamo intenzione di correre alle amministrative schierando persone che tengono alle sorti della propria città, che ne conoscano bene dinamiche e problemi e che possano e vogliano lavorare non per esaltazione del proprio nome ma per amore verso la sua gente. È nel Dna della Lega stare tra la gente, sempre. Restiamo a disposizione del signor Ladu per qualsiasi confronto sui programmi e gli consigliamo di riflettere sempre prima di pronunciare certe parole».

Fervono i lavori anche nella segreteria Pd: «Il circolo - ha dichiarato il leader, Filippo Cherchi (37) - sta lavorando sui programmi confrontandosi con la maggior parte delle forze in campo sui temi fondamentali per lo sviluppo del paese e del territorio. Stiamo pianificando incontri tematici con le associazioni di categoria e i cittadini per condividere e completare le nostre idee di programma. A breve convocheremo l’assemblea, strumento di condivisione con gli iscritti, aperta a tutti. Il nostro obiettivo è costruire una civica senza esclusioni che tenga conto della rappresentatività della cittadina». (ro. se.)

