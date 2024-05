Comunali, le liste sono (quasi) pronte 

Verso il voto, a Guasila, Samatzai, Genoni ed Esterzili ci si prepara alle amministrative comunali dell’8 e del 9 giugno. Sabato alle 12 scade il termine per la presentazione delle liste.

Guasila

A Guasila l’attuale sindaca (nonché consigliera regionale di Sinistra Futura) Paola Casula conferma la sua ricandidatura. L’obiettivo è quello di portare a conclusione i progetti avviati con l’attuale amministrazione. «Sarà una lista civica composta dal gruppo in continuità con l’amministrazione uscente. A parte un nome, si riconfermerà l’attuale Giunta con alcune integrazioni. Continueremo con i progetti avviati con l’idea di mettere Guasila e il benessere delle persone al centro. Ci preme assolutamente la riqualificazione del complesso scolastico e della Casa di prossimità, per cui partiranno i lavori a breve».

Giantonio Orrù e Davide Schirru stanno cercando di chiudere una lista contrapposta a quella della sindaca: «Non è pronta ma c’è l’intenzione di farla - dichiara Orrù - Sarà una lista civica e per quanto riguarda gli obiettivi abbiamo l’imbarazzo della scelta: la chiesa è in decadenza e non abbiamo una zona verde per i ragazzi che si recano nei paesi limitrofi, così come le scuole inagibili».

Samatzai

A Samatzai due le liste in campo guidate dall’attuale sindaco e ingegnere Enrico Cocco e dal 21enne imprenditore agricolo e studente universitario Nicola Piga. Cocco è a capo di una lista all’insegna della continuità amministrativa che incentra il suo programma politico su tematiche quali lo sviluppo territoriale, il recupero del centro storico, oltre alle proposte nel sociale. «Riconfermiamo tutte le linee di intervento su cui lavoriamo da cinque anni, abbiamo tante opere da concludere e delle nuove in progetto», afferma Cocco.

Piga per la prima volta guida una lista civica che concentrerà la campagna elettorale su tre tematiche principali: politiche sociali, servizi al cittadino e decoro urbano. «Lavoriamo da due anni alla creazione di un’alternativa per il nostro paese, dando forma a un programma molto pragmatico a misura di cittadino», sostiene Piga.

Genoni

Gianluca Serra, sindaco uscente, ci riprova e si ricandida. Come cinque anni fa Serra se la dovrà vedere soltanto con il quorum dato che fino ad ora in paese non c’è movimento che faccia pensare a una seconda lista. Ma il primo cittadino preferisce essere cauto e vuole attendere sino a sabato quando si chiuderà il termine per la presentazione delle liste. Assieme alla conferma del candidato a sindaco saranno di nuovo in lista cinque dei dieci consiglieri uscenti, altri cinque dunque saranno volti nuovi. Ormai sempre più spesso nei piccoli Comuni si sta verificando la presenza di un unico candidato e la campagna elettorale si basa soprattutto sull’invito ai cittadini votanti di andare alle urne per evitare un commissariamento che creerebbe ancora più problemi. Dunque Gianluca Serra si rimette in gioco per dare continuità al suo mandato e garantire un’amministrazione solida al suo paese.

Esterzili

Squadre e programmi sembrano essere ancora un cantiere aperto, ma, a pochi giorni dalla consegna delle liste, le parole chiave, tra i due avversari nella corsa al voto dell’8 e 9 giugno, sono le stesse: liste civiche, ascolto e confronto per intercettare le esigenze delle e degli esterzilesi di ogni età.

A Esterzili, su 562 residenti, sono 558 le donne e gli uomini chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio comunale. Da una parte c’è il sindaco uscente, Renato Melis che ha annunciato la sua ricandidatura con la lista “Esterzili un paese ci vuole”. Dall’altra, invece, c’è Isabella Boi, new entry, con la lista “identità e futuro per Esterzili”.

La parola d’ordine per l’amministratore, ingegnere, classe 1979 non può che essere continuità: «Vogliamo dare gambe ai progetti già avviati. L’impronta preponderante sarà la gestione legata al decoro del paese e allo sviluppo dei siti in chiave turistica».

Mentre Isabella Boi, 53 anni, avvocata, partirà dall’attaccamento al paese per «guidare il cambiamento, realizzando opere necessarie alla valorizzazione e al mantenimento dell’integrità territoriale». I nomi che li affiancheranno ancora non trapelano, ma è certo che in entrambe le squadre ci sia un mix tra giovani e persone più esperte.

