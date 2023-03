Comunali, la sfida che arriva dal passato 

Nel 2000, viene rieletto sindaco Mariano Aroni («L’amministratore», si dice da queste parti, «che è stato tra i primi ad adottare il Puc in Sardegna») che, democristiano sino al midollo, guida una coalizione di centro. La consiliatura dura, però, appena due anni: a ottobre 2002 il suo mandato si interrompe per le dimissioni di gran parte dei consiglieri. Tra questi, proprio Mameli che, a maggio dell’anno successivo, diventa sindaco. Mandato che gli viene riconfermato nel 2008 e nel 2013. Nel 2018, le norme gli impediscono di correre per la quarta volta. Così individua come “delfino” proprio Melis. La sfida a due è con Alice Aroni. Già proprio la figlia di quel Mariano Aroni, fatto fuori dai ribelli sedici anni prima. La campagna elettorale è caldissima: Melis e Aroni non usano certo il fioretto, addirittura si rischia di arrivare alle carte bollate. Alla fine, vince, di misura, il “delfino” di Mameli. Tutto a posto? No. Perché due anni dopo, la maggioranza si spacca, in quattro passano all’opposizione. Sembra il de profundis per quel Consiglio comunale. Ma, in fondo, la politica è l’arte del possibile: i nemici di ieri possono diventare gli amici di oggi. Così il gruppo di Aroni entra in maggioranza e salva l’ex antagonista Melis.

Villaspeciosa. È politica comunale, sembra Dinasty in salsa amministrativa. Perché lo scontro che, a fine maggio, opporrà il sindaco uscente Gianluca Melis allo storico primo cittadino Elio Mameli (è rimasto seduto per tre consiliature nello scranno più alto di piazza Santa Croce) nasce da lontano, da molto lontano. Dai tempi in cui Villaspeciosa divenne un paese all’avanguardia.

La storia

Nel 2000, viene rieletto sindaco Mariano Aroni («L’amministratore», si dice da queste parti, «che è stato tra i primi ad adottare il Puc in Sardegna») che, democristiano sino al midollo, guida una coalizione di centro. La consiliatura dura, però, appena due anni: a ottobre 2002 il suo mandato si interrompe per le dimissioni di gran parte dei consiglieri. Tra questi, proprio Mameli che, a maggio dell’anno successivo, diventa sindaco. Mandato che gli viene riconfermato nel 2008 e nel 2013. Nel 2018, le norme gli impediscono di correre per la quarta volta. Così individua come “delfino” proprio Melis. La sfida a due è con Alice Aroni. Già proprio la figlia di quel Mariano Aroni, fatto fuori dai ribelli sedici anni prima. La campagna elettorale è caldissima: Melis e Aroni non usano certo il fioretto, addirittura si rischia di arrivare alle carte bollate. Alla fine, vince, di misura, il “delfino” di Mameli. Tutto a posto? No. Perché due anni dopo, la maggioranza si spacca, in quattro passano all’opposizione. Sembra il de profundis per quel Consiglio comunale. Ma, in fondo, la politica è l’arte del possibile: i nemici di ieri possono diventare gli amici di oggi. Così il gruppo di Aroni entra in maggioranza e salva l’ex antagonista Melis.

La campagna elettorale

E ora si preparano alla sfida i due schieramenti, quello guidato da Mameli e quello formato dal sindaco attuale che punta alla riconferma e da Aroni. Uno scontro - anche questa è un’altra particolarità - tutta interno al centrodestra. Perché Aroni è la consigliera regionale dell’Udc subentrata proprio a Giorgio Oppi, Mameli ha mancato l’elezione per pochi voti in una delle civiche di centrodestra e Melis guarda, comunque, verso quello schieramento. «Solo un caso», si affretta a puntualizzare Aroni. Che conferma l’accordo ormai a un passo con Melis. I veleni del passato sono un ricordo. «Abbiamo capito che possiamo lavorare assieme per il bene del paese». Concetto ribadito dal vice sindaco Giorgio Floris (attualmente, il sindaco è in vacanza negli Stati Uniti). «Non deve stupire che abbiamo concluso insieme la consiliatura: il nostro programma era sovrapponibile a quello di Aroni. Facile trovare un accordo».

Lo scontro

Discorsi che, ovviamente, non piacciono a Mameli. «Perché mi candido? Per concludere quanto avevamo iniziato. Ho lasciato sei milioni di euro di lavori finanziati: scuola dell’infanzia, asilo, riqualificazione urbana, cittadella sportiva. Non hanno concluso niente». La sua squadra è quasi pronta. «Non so ancora», interviene Mauro Sanna, noto Regina, del direttivo della Pro Loco, «se mi candiderò. Ma sono certo che Mameli vuole il bene del paese. Anche gli altri sono brave persone. Ma non altrettanto capaci».

La difesa

Quasi un guanto di sfida per l’assessore Andrea Gallus: sale nella auto e, superate le Poste dove fa bella mostra di sé il murale di Manu Invisible, fa il giro del paese, mostrando progetti presenti e futuri dell’attuale amministrazione. «Ecco», spiega, «la ragione per la quale è necessario confermare sindaco Melis: servono almeno due consilature per portare a conclusione tutto quello che si è cominciato a fare». Ma, intanto, Gallus fa già un bilancio positivo. «Il fatto stesso che stiano nascendo nuove associazioni e che quelle vecchie collaborano sempre più con l’amministrazione sta a significare che abbiamo lavorato bene».

