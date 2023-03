Comunali, la quadra non si trova 

«La fretta non sempre è cattiva consigliera. Soprattutto in questo momento». Nella vita professionale Franco Pili, 61 anni, ha sempre avuto a che fare con calcoli strutturali e progetti. Pane quotidiano dell’ingegnere che usa questa formula per far capire che aspetta con urgenza una candidatura a sindaco. «Mi sono messo a disposizione, ciò non significa che debba essere per forza io. Vediamo se il mio nome può essere funzionale. Vero è che il tempo inizia a stringere». Come dargli torto: alla scadenza della presentazione delle liste mancano 30 giorni e ancora nessun gruppo politico ha scoperto le carte.

I nomi

Gruppi di cittadini, alcuni dei quali slegati da dinamiche di partito, fanno la corte a due professionisti. Il primo è Mimmo Lerede (63), medico rianimatore in forza all’Asl Ogliastra che di Tortolì è stato sindaco dal 2010 al 2013. L’altro è Vito Cofano, presidente dell’Ordine degli avvocati del Foro di Lanusei, che ha appena compiuto 48 anni. Entrambi potrebbero guidare una civica. Il nome di Lara Depau, ex vicesindaco nella Giunta di Massimo Cannas e tra i nove consiglieri che hanno sfiduciato lo stesso primo cittadino, trova apprezzamenti bipartisan. Avrebbe il gradimento di una fetta del centrosinistra, anche se ultimamente è vicina al gruppo dei Riformatori. Ieri sera riunione-fiume della coalizione del centrodestra. L’ennesimo tavolo a cui hanno preso parte Fratelli d’Italia, Psd’Az, Forza Italia, Riformatori, Udc, Lega e Sardegna Venti20. Cercano di fare sintesi sul nome del candidato, ma raggiungere l’obiettivo condiviso è impresa ardua.

Monte Attu

Lunedì sera nell’aula magna dell’Iti si è riunito il comitato di quartiere di Monte Attu, il cui direttivo, in armonia con l’assemblea, ha espresso la sua posizione in vista dell’appuntamento elettorale: «Il comitato resta indipendente. Confermiamo l’apertura trasversale per incontri tematici con qualsiasi candidato». La stessa linea con quanto avvenuto in occasione delle Comunali del 2019.