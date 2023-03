Comunali, in corsa tre liste 

La notizia era nell’aria già da tempo ed è arrivata ieri direttamente in tante case dei senorbiesi via posta. Con una lettera recapitata porta a porta Salvatore Mura, per tutti Cicci, ha annunciato la sua candidatura a sindaco. Così il quadro verso le Comunali si sta sempre più delineando. Il sindaco Alessandro Pireddu ha già annunciato che si ripresenterà all’esame degli elettori. Sullo sfondo anche una terza lista, quella di Gianni Dessì, e non è escluso che possa presentarsi come candidato sindaco anche Marco Basciu, oggi all’opposizione in Aula. C’è poi Michele Piras, ex consigliere comunale, che non presenterà una lista sua ma sta lavorando per unire i gruppi e promuovere alleanze: «Lavoriamo per il bene del paese».

Mura

Cicci Mura si propone dopo sette anni di assenza dalla vita amministrativa di Senorbì: «Scendo di nuovo in campo, stavolta come candidato sindaco, accogliendo le richieste che mi hanno fatto tanti concittadini, per spirito di servizio e con una promessa, stare vicino il più possibile alla gente. Per me tutti i cittadini sono uguali, nel mio programma anche tanti progetti per le frazioni. Mi impegnerò per dare voce a chi oggi non ce l’ha e si sente abbandonato».

Pireddu

Quella di Alessandro Pireddu sarà una lista all'insegna della continuità, alcuni volti nuovi: «Con noi persone che hanno voglia di fare e competenza. Abbiamo progetti già approvati per 3,5 milioni di euro per cambiare il paese con il Pnrr. Abbiamo 800.000 euro per sistemare e valorizzare le aree turistico-culturali: Monte Luna, Santa Mariedda, Santa Lucia (Arixi), Villa Aresu (Sisini). Sono sfide importanti che non possono essere affidate all'improvvisazione. Siamo una lista civica, non ho tessera di nessun partito».