Comunali, in cantiere altre due liste 

Incontri informali e contatti sottotraccia. A due mesi dalle elezioni sono ancora tanti i dubbi sulla liste che contenderanno la poltrona di primo cittadino a Ivan Piras in corsa per il suo terzo mandato consecutivo. «La mia è una scelta di responsabilità e di gratitudine nei confronti della comunità per il sostegno ricevuto alle scorse elezioni regionali», afferma Piras.

Lavori strategici

«Il mio nuovo ruolo agevolerà il dialogo con la Regione per portare a termine alcuni interventi strategici, primo fra tutti il completamento del poliambulatorio. I lavori saranno conclusi entro giugno, avremo una struttura all’avanguardia ma serviranno i medici per mandarla avanti. Ci sarà bisogno di un confronto serrato con Ares che, grazie al mio doppio incarico, potrà essere affrontato nel migliore dei modi». Pronta anche la squadra, annuncia Piras, con tutti gli assessori uscenti ricandidati. Rispetto alle elezioni del 2020 saranno solo due le defezioni per motivi personali: l’avvocato Doriana Perra, presidente del Consiglio comunale nella prima parte del mandato, e il consigliere Mirko Locci.

Le interlocuzioni

Tutto ancora da definire invece nello schieramento opposto dove sono in corso alcune interlocuzioni. «Stiamo lavorando a una lista alternativa», spiega Mariangela Pedditzi, medico in pensione e candidata per Sinistra Futura alle scorse elezioni regionali. «Ci sono stati alcuni incontri tra persone che fanno riferimento a diverse forze politiche. Per ora niente nomi. La nostra però vuole essere una lista civica con un’impostazione totalmente diversa da quella dell’amministrazione uscente».

Riunione dem

Incontri preliminari, insomma, che nei prossimi giorni potrebbero intensificarsi: «Siamo al lavoro in tutti i Comuni per presentare le liste», conferma il segretario provinciale del Pd Efisio De Muru, «a Dolianova, il centrosinistra ha una presenza storica, attualmente il Pd esprime un assessore regionale, Rosanna Laconi. Proveremo a costruire una lista anche se non è facile. Nei prossimi giorni si farà una riunione. L’apparente silenzio è in realtà un silenzio operoso».

Confronto da allargare

L’obiettivo è innanzitutto definire un programma e allargare la discussione: «Vogliamo presentare una lista seria e coinvolgere i giovani. Qualcuno ha già risposto, sono informati ed entusiasti», dice Pedditzi, «a Dolianova da tempo c’è uno spazio vuoto che va riempito democraticamente. La speranza è che non si ripeta lo scenario delle scorse elezioni con la presentazione di una lista civetta».

«Spazio ai giovani»

Ipotesi quest’ultima che sembra però scongiurata. L’ispiratore di quella scelta, Ricciotti Usai, storico esponente dei Riformatori, annuncia il suo ritiro dalla scena politica. «È giusto dare spazio ai giovani, sperando che ne siano all’altezza. Non mi pento delle scelte fatte in passato. Con la nostra lista, alle scorse elezioni, volevamo evitare l’arrivo di un commissario in caso di mancato raggiungimento del quorum. Una scelta nell’interesse esclusivo del paese. Nessun rimpianto. Sono stato leale dall’inizio alla fine».

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