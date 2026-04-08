Comunali,  in campo Lino Cordella (vice di Orrù) 

Si avvicina la scadenza per la presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative del 7-8 giugno e a Busachi prende forma la candidatura dell’attuale vicesindaco Lino Cordella, che guiderà quella che, salvo sorprese dell’ultima ora, al momento è l’unica lista in campo.

Un passaggio di testimone nel segno della continuità dopo i 16 anni di amministrazione del sindaco Giovanni Orrù. Cordella, 51 anni, impiegato della Asl, ha una lunga esperienza amministrativa: è stato in Giunta per oltre dieci anni e ora è pronto a guidare un gruppo che dovrebbe includere gli assessori uscenti Francesco Fadda e Franco Mele, oltre al capogruppo Giovanni Ligas. Il programma riparte dalle opere avviate, con l’obiettivo di completarle. «Si tratta di interventi fondamentali per i quali sono disponibili 300mila euro -spiega Cordella- Due strutture sociali come la casa di riposo, finanziata con 1,2 milioni di euro, e la Casa del dopo di noi, un progetto da 1,8 milioni che dovrebbe vedere la luce in tempi rapidi». Tra gli altri obiettivi anche la realizzazione del campo in erba sintetica e molta attenzione al tema dello spopolamento: «Stiamo lavorando per creare servizi e infrastrutture che permettano non solo agli anziani ma soprattutto alle famiglie e ai giovani di immaginare il proprio futuro in paese». ( s. c. )

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