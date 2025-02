Comunali, il sindaco ci riprova 

A un anno dal voto per le Comunali, a Gonnosfanadiga è già iniziato il toto-nomi per i candidati.

L’annuncio

Riflettori puntati sull’attuale sindaco Andrea Floris che in passato ha più volte ribadito che avrebbe fatto un solo mandato, ma che ora ci ha ripensato. «All’inizio del mandato pensavo sarebbe stata un’esperienza isolata ma poi ho riflettuto e ho cambiato idea». Così Floris spiazza tutti e conferma in anticipo la sua ricandidatura a sindaco per il prossimo quinquennio: «La ricandidatura è necessaria per poter portare avanti il programma. Abbiamo ottenuto finanziamenti che ancora non sono arrivati e vorrei portare avanti i progetti e terminare quelli iniziati. La riorganizzazione del Comune, la sistemazione del bilancio, l’assunzione del personale, sono tutti progetti che vorrei portare avanti e per poterlo fare è necessario un secondo mandato, ovviamente se i concittadini me lo vorranno riconfermare».

Le voci

In attesa di conoscere la volontà degli elettori e gli altri nomi in corsa per la poltrona più alta del Municipio, ci sono alcuni nomi tra quelli che più spesso ricorrono tra gli addetti ai lavori per la composizione delle liste. Gli ex assessori Simonetta Zurru e Andrea Sogus, il capogruppo di minoranza Sisinnio Zanda e l’ex sindaco Fausto Orrù. Se la candidatura di Floris è sicura Andrea Sogus risponde con un deciso no a un’ipotetica ricandidatura, Simonetta Zurru non ha ancora deciso: «Tutte le mie energie in questo periodo sono concentrate sulla risoluzione del mio problema di salute, ma il senso del dovere civico è forte ed è sempre presente, per cui se tutto andrà per il meglio mi piacerebbe riproporre la mia candidatura». Dalla minoranza Sisinnio Zanda, veterano della politica gonnese, ironizza: «Da qui al 2026 possono succedere molte cose è davvero presto per parlarne ma è possibile che mi ricandidi».

L’auspicio

Luigi Deias, altro capogruppo di minoranza in Consiglio spiega: «Ho quasi ottant’anni, sono uno dei politici gonnesi con più presenze in Consiglio comunale. Negli ultimi cinquantanni mi sono dato alla politica, sono stato per trent’anni consigliere comunale e per dieci consigliere provinciale. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare al mio paese. Lascio spazio ai giovani dando sempre la disponibilità a collaborare. Ringrazio tutti i cittadini che hanno avuto fiducia in me e spero che ci siano giovani pronti a mettersi in gioco con sacrificio, impegno e dedizione». L’ex sindaco Fausto Orrù dice: «Sono stato contattato ma è ancora presto, si vota nel 2026».

RIPRODUZIONE RISERVATA