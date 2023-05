Comunali, il peso della sconfitta 

Marcello Ladu sorride, gli avversari si leccano le ferite. Archiviate le operazioni di voto, con un riconteggio finale delle preferenze (poche variazioni, non sostanziali), è già tempo di riaprire il dibattito politico. Fabrizio Porrà, 57 anni, leader della lista Obiettivo 2030 costituita in continuità con la precedente amministrazione in cui è stato consigliere con delega all’Urbanistica, mette i paletti. «Il sindaco è stato eletto con una percentuale importante e il dato gli va riconosciuto. Ma la nuova maggioranza trova la tavola apparecchiata e può operare con uno schiocco di dita». L’insegnante di 57 anni entra nel merito: «Per i lavori abbiamo lasciato in eredità 12 milioni pronti da cantierare. Fra questi la rambla di viale Arbatax, l’asilo nido di via degli Ortolani e gli interventi di mitigazione visiva di Saipem su Arbatax».

Gli sconfitti

Lara Depau (54) siederà tra i banchi dell’opposizione dove troveranno posto anche Franco Pili, Filippo Cherchi, Tiziana Mameli e Fabrizio Porrà. «Forse - ammette la Depau - i tempi per la nostra proposta politica non erano maturi e probabilmente non siamo riusciti a essere efficaci nel trasmetterla. La struttura intorno a Marcello Ladu ha fatto la differenza». La sua lista (Libera Tortolì) ha messo insieme 760 preferenze, appena il 12,40 per cento, che ha inchiodato la civica all’ultimo posto. Ma l’ex vicesindaco è pronta a far sentire la sua voce in aula: «Farò un’opposizione attenta e costruttiva nell’interesse della comunità e, soprattutto, senza pregiudizi. Il gruppo di Libera Tortolì resta vivo e lavorerà in vista dei prossimi appuntamenti politici con una struttura organizzata».

Numeri alla mano, non ha attecchito neppure la proposta della lista Obiettivo 2030, che si è fermata al 16,54 per cento. È lo stesso Porrà a spiegare i motivi: «Non siamo riusciti a scuotere l’opinione pubblica con il metodo rispetto a quello di Ladu e, forse, per i nostri ragazzi ha inciso il minor tasso di esperienza. Farò un’opposizione costruttiva e sosterrò tutto ciò che sarà orientato allo sviluppo. Appoggerò le azioni lasciate dalla precedente amministrazione, sempre che siano coerenti con quanto da noi previsto. Tutto tranne ciò che è effimero».

Controcorrente