Comunali, il Pd ha la lista nel cassetto 

Il Pd risorge e a Tortolì trova la quadra in vista delle elezioni comunali di fine maggio. Ad annunciarlo è Ivan Puddu, 45 anni, neo segretario del Partito democratico in Ogliastra. «Il gruppo guidato da Filippo Cherchi - dichiara - ha una fortissima autonomia. La segreteria sta lavorando in maniera eccellente e la preparazione della lista è in fase avanzata. Il Pd provinciale sostiene questa iniziativa. L’auspicio è che il Pd e i gruppi della società civile vincano le elezioni». Al momento i nomi sono ancora avvolti nel mistero: «Il candidato a sindaco? Spero che venga espresso dal Pd, ma non è una condizione vincolante. La rinascita del partito comincia proprio da Tortolì, che per noi è un banco di prova».

L’apertura

Alla segreteria dem tende la mano anche Franco Ladu, il sindaco che ha accompagnato Tortolì nel nuovo millennio e che oggi anima un movimento popolare. «L’idea – afferma Ladu – sarebbe costituire una lista civica e democratica. Spero che i ragazzi del Pd ragionino in questa direzione». Ladu, che si smarca da ipotesi di candidatura, mette sul tavolo i veti del gruppo: «Non vogliamo avere nulla a che fare con chi ha contribuito a far cadere il sindaco Cannas perché, fra l’altro, non hanno aperto un dibattito con i cittadini».

Anzi, il gruppo avrebbe bussato alla porta del sindaco decaduto. «E perché no, vedremo», ammette Ladu. Quel che è certo è che Cannas, nei giorni scorsi, ha incontrato i vertici della segreteria dem insieme ai fedelissimi Michela Iesu, Emanuela Laconca e Fabrizio Porrà. Intanto Ladu illustra la fisionomia del movimento che sta sostenendo: «Contrastare la destra, tra cui Fratelli d’Italia e Lega, che vuole mettere dei fantocci in Comune». Strali da campagna elettorale. Il docente in congedo chiama a raccolta gli elettori. «I democratici si riuniscano contro la destra pericolosa». Del movimento farebbe parte il gruppo dell’ex sindaco, Marcella Lepori.

Il dibattito