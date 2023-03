Comunali, il Pd ballerà da solo 

Il Partito democratico risponde all’attivismo del centrodestra. Ieri mattina il circolo si è riunito e il direttivo, con in testa il segretario Filippo Cherchi, si è smarcato da qualsiasi ipotesi di alleanza. «Almeno per il momento», ha precisato Filippo Cherchi, 37 anni, in carica da un mese. I dem si dicono concentrati più sui programmi che sui nomi. Intanto Franco Pili (61), ingegnere, esce allo scoperto e conferma le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane: «Lavoro a un gruppo di persone di buona volontà che abbia un programma vero, sintetico e realista. Per Tortolì vorrei una svolta». Niente autoproclami, Pili apre al dialogo con chiunque abbia a cuore le sorti della cittadina. Intanto il centrodestra ha in agenda per venerdì prossimo il secondo incontro dopo quello di giovedì sera in cui si sono gettate le basi per una civica di coalizione.

Il tecnico

Ingegnere con una lunga carriera professionale alle spalle, Franco Pili è padre di cinque figli. Non ha tessera di partito in tasca e non nutre ambizioni politiche nei salotti regionali. «La mia carriera politica è la mia città. Mi metto in gioco, ci metto la faccia. Sono aperto a dialogare con tutti, come sto facendo da qualche tempo. Simpatizzo per chi fa bene le cose». Il suo nome non è mai comparso in liste elettorali. «Mi stanno chiedendo la disponibilità. Proviamo a creare le condizioni». L’ex sindaco, Massimo Cannas (56), conferma l’impegno: «Daremo un contributo alla selezione del nuovo sindaco e della nuova classe dirigente che curi esclusivamente gli interessi generali della comunità». Non una parola di più. Era al tavolo del centrodestra, fra gli altri, Carlo Marcia, uno dei quattro dissidenti della maggioranza che hanno staccato la spina al Cannas-bis: l’ex assessore ai Lavori pubblici è approdato tra le fila dei Riformatori.

Dem sui programmi

Al vertice dem hanno gettato le basi sul programma. «I temi di maggiore rilievo - afferma Cherchi - sono l’industria e il porto di Arbatax, dove Saipem e polo nautico vengono viste come di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio». I dem votano per la tassa di soggiorno: «Intesa come tassa di scopo può essere vista come fonte di risorse comunali per il miglioramento dell’immagine turistica. Poi c’è la viabilità, abbandonata da anni. Stiamo lavorando a un programma che valorizzi la Pro loco, le zone F di Orrì e l’area sociale».