Comunali, il Pd apre il confronto 

Dialogo con le liste civiche vicine al centrosinistra e porte aperte anche ai partiti di centro, delusi dall’amministrazione Conoci. Proseguono gli incontri pre-elettorali nella sede cittadina del Pd. L’altro ieri i dem hanno avuto uno scambio con il gruppo consiliare “Per Alghero”. C’erano il segretario cittadino del Pd Enrico Daga, il presidente del direttivo Mimmo Pirisi e altri componenti della segreteria cittadina.

Per la lista "Per Alghero" erano presenti Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore e Raniero Selva. Il segretario Daga ha illustrato il percorso unitario intrapreso dal partito al congresso cittadino. Lavorando in sintonia con il presidente del partito Mimmo Pirisi, i democratici hanno finalmente sciolto le diatribe interne e liberato tutte le energie «per intraprendere una battaglia - si legge in una nota - che veda coinvolti tutti i soggetti politici e sociali che si riconoscono in un progetto comune per lo sviluppo, con l'obiettivo di risolvere i pressanti problemi e le numerose criticità che l’attuale amministrazione di destra-leghista ha provocato nella società e nel tessuto economico». L’incontro con i rappresentanti di "Per Alghero" è stato preceduto da quelli con Sardegna Y llibeltat, Futuro Comune, Azione e Movimento 5 stelle. (c.fi.)

