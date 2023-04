Comunali, il passo indietro di Garau 

Definito (salvo sorprese) il quadro dei candidati sindaci (Diego Corrias, Niside Muscas e Mario Puddu), resta da capire cosa faranno i partiti minori e altri gruppi presenti nell’ultimo Consiglio comunale. Il segretario asseminese del Pd, Antonio Caddeo, ha offerto la candidatura a Francesco Consalvo e a Simone Rivano, nel recente passato in una lista Progressista: «Resto in attesa di una loro risposta ma sono fiducioso», dice Caddeo, «stiamo lavorando all’unità del partito e del centrosinistra». Mentre i diretti interessati tacciono, in città si pensa che non si arriverà a un accordo né a una rottura, che sarebbe troppo fragorosa a ridosso delle Regionali.

Le conclusioni dopo Pasqua, pare di capire. Anche se Corrias chiude la porta ai sardisti: «Il Psd’Az di Gigi Garau insieme alle altre forze di opposizione di Consiglio comunale (tranne il Pd) ha fortemente voluto la fine anticipata della nostra amministrazione 5 stelle: Garau ha firmato le dimissioni da quel Consiglio comunale, decretando nei fatti la fine dell’amministrazione. L’accordo oggi quindi resta improbabile: noi ci poniamo in un contesto progressista, di idee e valori che è molto distante da quello del Psd’Az che esprime la maggioranza in Regione sostiene la giunta Solinas, rispetto alla quale siamo antitetici». E anche il dialogo con Mario Puddu resta difficile.

«Il quadro anche a livello regionale sta diventando molto fluido. Le condizioni politiche sono mutate». Gigi Garau prende atto della spaccatura del centrodestra ad Assemini e fa un passo indietro: il sardista ritira di fatto la sua candidatura a sindaco, Lo fa analizzando la situazione che si è venuta a creare in vista delle Comunali: « A questo punto il dialogo con Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega non è più possibile dopo la scelta di indicare come leader della coalizione Niside Muscas, uscita dal cilindro all’improvviso mentre i nomi sul tavolo erano altri. Resta aperto il dialogo con il Pd (alleato con il M5S) e il resto del centrodestra con i civici guidati da Mario Puddu. Stiamo discutendo sui programmi e per il bene della nostra cittadina. Alla fine con i vertici nazionali provinciali del partito faremo le valutazioni finali».

Il dialogo

Il punto

Azione e Psi stanno ultimando le liste. «Dopo valuteremo gli apparentamenti», spiegano Gigi Locci e Piero Vargiu. La maggioranza dei simpatizzanti sarebbe incline a un patto con Corrias, ma alcune fronde preferirebbero Puddu. Niside Muscas non è presa in considerazione: «Troppa la distanza dal punto di vista politico con il centrodestra». (p. c.)

