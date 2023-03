Comunali, il centrodestra pensa alle primarie 

Le sette sorelle del centrodestra dicono di proseguire uniti, per portare avanti temi sui quali tutti parlano la stessa lingua. Ma la partita si vince sui nomi, più che sui programmi. Di certo le trattative sono le più incerte degli ultimi vent’anni. Al tavolo di martedì, dove non sarebbe emersa condivisione sui nomi del candidato a sindaco, è spuntata perfino l’idea delle primarie. «È un’ipotesi - ha confermato Angelo Cucca, 67 anni, delegato di Forza Italia - nel caso al prossimo incontro non dovessimo trovare la quadra».

I tempi stringono e l’eventuale allestimento di un seggio comporterebbe un tour de force. «I tempi ci sarebbero, eventualmente si dedicherebbe una giornata». A conferma che la coalizione (Lega, Riformatori, Psd’Az, Forza Italia, Sardegna 20Venti, Fratelli d’Italia e Udc) non abbia uno scenario delineato sul nome c’è la nota diffusa a margine del vertice-fiume: «La coalizione ha condiviso il percorso per individuare il metodo della scelta del candidato. Argomento di discussione del prossimo incontro». Intanto lavorano senza sosta anche gli esponenti del centrosinistra.

Nella sfera Pd, con le quotazione di Franco Pili che restano alte (ieri l’ingegnere avrebbe avuto un confronto con l’ex sindaco Massimo Cannas), non tramonta l’ipotesi Tiziana Mameli, ex segretaria provinciale dem.

