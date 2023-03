Comunali, il centrodestra è in ritardo 

«Stiamo lavorando per fare sintesi», esordisce Garau, «è fondamentale liberare Assemini dopo dieci anni di disastro grillino». Più politico (e abbottonato) il pensiero di Massimo Carboni: «Il nostro partito è organizzato su base democratica e prima di qualsiasi decisione ne parleremo con gli iscritti. Penso che ci vedremo in settimana».

Quest’ultimo lancia una sorta di (bonario) ultimatum. «Si decida in tempi stretti, entro una settimana-dieci giorni: stiamo lavorando affinchè ciò accada». Anche perché il centrosinistra ha già rotto gli indugi: Movimento 5 Stelle e Pd punteranno su Diego Corrias. Quasi sicura anche la ridiscesa in campo dell’ex sindaco grillino Mario Puddu, stavolta a capo di una lista civica, al lavoro molto sottotraccia. E quindi il centrodestra è in ritardo.

Il tavolo del centrodestra asseminese questa settimana è stato apparecchiato (anche) a Villa Devoto, sede istituzionale della Regione a Cagliari. Il governatore Chirstian Solinas, riunito insieme agli alleati per affrontare il momento più difficile del suo mandato, ha posto anche l’argomento amministrative. L’ipotesi è di farle slittare di due-tre settimane rispetto alla data scelta dal Governo di Giorgia Meloni. Ma si è parlato anche di possibili candidature. I nomi (al momento) sui quali i partiti della coalizione ragionano per Assemini sono quelli già noti: Massimo Carboni di Fratelli d’Italia, Gigi Garau (Psd’Az) e Matteo Venturelli (Udc).

L’ultimatum

I pareri

Il punto

Resta da capire se Assemini rientrerà nei discorsi più ampi del centrodestra regionale. Il Psd’Az avrà la forza di esprimere il candidato sindaco rispetto agli altri partiti della coalizione? Oppure, dopo i trionfi nazionali, il ruolo spetterà a Fratelli d’Italia? Senza contare l’ipotesi Venturelli, per la quale spinge anche Forza Italia.

Ma alla fine potrebbe spuntare un quarto nome, quella figura forte che secondo alcuni partiti del centrodestra non è impersonificata dagli attuali papabili candidati sindaci, per un verso o per un altro.

Fabrizio Esposito (Forza Italia) invoca l’unità della coalizione: «Il dialogo è sereno». Gianni Nioi (Lega) è convinto che si arriverà alla quadratura del cerchio a breve. Antonella Mostallino elogia la costruttività delle trattative: «Le prossime riunioni del centrodestra saranno decisive». Gigi Garau critica i Riformatori: «Mancano al tavolo asseminese, non vorrei che stessero seguendo altre strade». Replica il presidente Michele Cossa: «Ci stiamo riorganizzando ad Assemini, nessuna presa di distanza dal centrodestra». (p. c.)

