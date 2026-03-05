VaiOnline
Porto Torres.
06 marzo 2026 alle 00:12

Comunali, il Campo largo si ricompatta 

Il Movimento 5 Stelle mantiene la sua alleanza con le forze di centrosinistra che a Porto Torres sostengono l’uscente sindaco Massimo Mulas. «Il simbolo del M5s ci sarà», ha confermato Gavino Arru, esponente del gruppo provinciale dei pentastellati di Sassari, intervenuto mercoledì nella sede cittadina del Partito Democratico che ha visto riuniti i rappresentanti e i segretari delle forze politiche che compongono la coalizione di centrosinistra – Pd, Orizzonte Comune, Progetto Turritano, Europa Verde e Avs, Progressisti, Partito Socialista, +Europa, - insieme alla lista autonomista Porto Torres Avanti.

Resteranno fuori i dissidenti M5s che dopo il passo indietro sul sostegno a Mulas, hanno rinunciato alla bandiera pentastellata, pronti a presentare una lista insieme a Sinistra Futura con la ex grillina Loredana De Marco alla guida della formazione. In campo l’avvocata Sara Dettori, scelta dal consigliere regionale Antonello Peru e sostenuta dalla coalizione composta da Sardegna al Centro, Sardegna Vera, espressioni del progetto Sardegna al Centro 20Venti, e il Psd’Az. Fumata nera nel confronto tra le forze politiche del centrodestra, nessuna intesa sull’aspirante a sindaco. Sullo sfondo la possibile intesa con i civici di Peru. (m. p.)

