Comunali,  il 19 ad Assemini  arriva Conte 

Big in arrivo nell’Isola per la campagna elettorale delle amministrative del 28 e del 29 maggio. Per venerdì 19 – ma ancora manca la certezza assoluta sulla data – è in programma la visita ad Assemini del presidente del M5S ed ex premier Giuseppe Conte. Nel comune dell’hinterland cagliaritano, come a Iglesias, è previsto un secondo turno di ballottaggio dopo una settimana.

La presenza di Conte è significativa. Ad Assemini, infatti, si fanno le prove dell’alleanza centrosinistra-M5S che sarà riproposta alle regionali. Pochi giorni fa, i quattro consiglieri regionali – il capogruppo Alessandro Solinas, Desirè Manca, Roberto Li Gioi e Michele Ciusa - hanno incontrato Conte a Roma per sottoporgli l’ipotesi di una coalizione con le altre forze dell’opposizione nell’Assemblea sarda. Il primo di una serie «che ci dovrebbe mettere nelle condizioni di creare un progetto credibile e quanto più possibile condiviso per il futuro della Sardegna», aveva spiegato Solinas al termine del colloquio. Ma la visita dell’ex presidente del Consiglio potrebbe accelerare questo percorso, e dare la benedizione definitiva all’alleanza con Pd, Alleanza Rosso-Verde e Progressisti. Difficile, invece, fare previsioni su un’eventuale candidatura pentastellata alla presidenza della Regione. I nomi non mancano: le insdiscrezioni parlano di Desirè Manca e della deputata Alessandra Todde. Ma nella partita, tutta romana, della ripartizione delle Regioni, la Sardegna potrebbe toccare al Pd. (ro. mu.)

