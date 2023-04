Comunali, i candidati sindaco all’attacco 

Il candidato a sindaco Gianni Meli, 52 anni, imprenditore agricolo, dichiara di essere il “padre” dell’unione del centrodestra: «Sono io che ho cercato di avere tutti dalla mia parte e per me è un onore. Dietro c’è un lavoro che dura da mesi ormai. Sto partecipando per vincere, inutile fare tanti giri di parole. E solo compatti e uniti si può arrivare alla vittoria. Questa è la nostra strategia. E a breve ci presenteremo pubblicamente». Con Meli ci sarà il Partito sardo d’Azione, rappresentato da l’ex sindaco Efisio Trincas, Fratelli d’Italia con l’ex assessora Fenisia Erdas e Democrazia cristiana rappresentata da Antonello Manca. Con Meli ci sarà poi Maria Carla Sanna, che 5 anni fa sosteneva Abis e oggi è in Consiglio con un gruppo autonomo. Meli, a differenza di Andrea Abis, è convinto invece che i cittadini seguano ancora i partiti : «Così ci viene detto durante il porta a porta - racconta Gianni Meli - Stiamo ascoltando tanti cabraresi, gli stessi che per anni non sono stati interpellati. Noi vogliamo che sia la politica a raggiungere la popolazione».

Andrea Abis, 50 anni, dipendente della Regione, non teme la discesa in campo del centrodestra unito che sostiene il candidato Gianni Meli. «Sembrerò presuntuoso ma sono convinto di vincere le elezioni - dice dal suo ufficio - Era chiaro che i partiti si unissero: evidentemente facciamo paura. Sono contento che ci sarà anche Fratelli d’Italia. O meglio: era ovvio, visto che è rappresentato dal massimo esponente del Governo». Ma Abis è convinto che a Cabras i cittadini non seguano più le correnti politiche: «Oramai non guardano più i partiti come una volta o come al livello nazionale e regionale. Ora viene considerato ciò che si fa, nel bene e nel male. Io sarò sostenuto da tutta la mia squadra attuale. A giorni farò sapere anche chi sono gli altri sette che comporranno la mia lista». Sulla rottura con il Pd che 5 anni fa aveva l’appoggiato, è diretto: «Se vogliono bussare alla nostra porta nessun problema. Ma tanto non succederà, stiamo parlano di cose irreali». E riferendosi alla consigliera del Pd Alessandra Lochi, un tempo al suo fianco, dice: «È lei che si è isolata, non noi».

Le urne si apriranno il 28 e 29 maggio e nell'attesa di corpire l’esito finale volano strategie e accuse. L’obiettivo è lo stesso per tutti: occupare la poltrona più ambita del palazzo di piazza Eleonora d’Arborea. A Cabras, salvo colpi di scena, i tre che tenteranno di indossare la fascia tricolore sono l’attuale sindaco Andrea Abis che scenderà in campo con una civica, il consigliere di minoranza Gianni Meli (sardista) alla guida del centrodestra e infine Pasquale Castangia, sostenuto dal Pd e già sindaco dal 1994 al 1998.

L’attuale sindaco

Centrodestra unito

Il Pd corre da solo

Pasquale Castangia, 68 anni, sostenuto dal Pd, non ha paura di scontrarsi con il centrodestra e con l’attuale sindaco. Ammette però che ancora la lista non è pronta: «Ci stiamo lavorando con l'obiettivo di coinvolgere persone motivate, lavoro non facile. Quello che avvertiamo è che non pochi cittadini si aspettano un nostro impegno». In considerazione invece del recente accordo dei partiti del centrodestra Castangia va per la sua strada: «Noi stiamo lavorando per un avere centrosinistra unito».

Sulla possibilità di riappacificarsi con l’attuale sindaco in vista di una possibile vittoria, Castangia puntualizza: «Nessun discorso personale, che sia chiaro. Il riavvicinamento ci potrebbe essere solo azzerando le pretese di tutti e partendo da capo. Scegliendo come capolista quindi un’altra figura autorevole che possa rappresentarci, magari una donna. Nè io nè Abis insomma, senza questa condizione non c'è alcuna possibilità di impegnarci in una unica lista con Abis».

