Comunali, gruppo Burchi al capolinea? 

Firmate le ultime tessere, si penserà al Municipio. Il segretario provinciale di Forza Italia Renato Pilia sta chiudendo un percorso amministrativo lungo dieci anni nella squadra di Davide Burchi. Il sindaco Pd ha da tempo annunciato la sua intenzione di non ricandidarsi. Nella maggioranza si agitano desideri opposti. «La fine di un ciclo», secondo Pilia, solo l’inizio di una nuova avventura per molti altri, già con la testa alle urne. Le dinamiche di riposizionamento rischiano di inficiare l’efficacia di otto lunghi mesi di governo. Le liste a supporto dei candidati saranno civiche ma i partiti giocano la parte del leone. Basti pensare alla rilevanza di un appoggio del Pd sotto l’egida del consigliere regionale Salvatore Corrias a uno dei candidati. In questa prospettiva bisogna capire come si comporterà il centrodestra.

Il segretario Forza Italia

«L’idea è quella di fare un ragionamento complessivo su tutti i comuni in cui si vota in Ogliastra. Sarebbe utile iniziare a tracciare una strada». Su quale sia l’identikit del candidato ideale a Lanusei, Pilia è chiaro. «Mi piacerebbe aprire a persone della società civile, si sentono diversi nomi. Tuttavia servirebbe una persona che ha un’infarinatura politica e molto tempo a disposizione». E sulle voci che indicano in Sandro Sulis il nome ideale a destra, Pilia glissa. «É sicuramente una persona molto benvoluta, ogni tornata elettorale viene indicato come potenziale sindaco». Sull’esperienza da assessore in via Roma è invece prudente: «Il progetto è durato dieci anni, è un ciclo che si chiude. Veniva a costruirsi nel 2016, abbiamo fatto cose buone e meno buone. Secondo me è giusto un ricambio ma non buttiamo il bambino insieme all’acqua sporca. Non mi vedo come candidato».

Dubbi in maggioranza

«La strada è tracciata per tanto tempo», spiega il sindaco Davide Burchi, rivendicando il lavoro fatto negli ultimi dieci anni. L’auspicio del primo cittadino è che la maggioranza uscente venga comunque rappresentata alle urne di primavera. «C’è molto interesse e tante persone coinvolte. Questo denota attaccamento alla città e alla comunità. Non so se ci sarà una lista che faccia chiaro riferimento alla maggioranza uscente». Tutto si muove nella politica di Lanusei, e non da oggi. Le manovre elettorali sono cominciate con largo anticipo e al momento c’è già un candidato sindaco ufficialmente in campo, Salvatore Zito, avvocato. La sua collega Giusy Mameli è in predicato da tempo per divenire competitor. Manca l’investitura ufficiale.

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