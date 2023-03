Comunali, fumata nera nel centrodestra 

Fumata nera. Il centrodestra riunito giovedì sera in conclave non ha saputo scegliere il candidato sindaco unitario per le Comunali di fine maggio. Restano i veti, le aspirazioni, i nomi che non convincono, anche l’asso nella manica (Nereide Muscas) che nessuno vuole bruciare. Sicuramente, a quanto trapela dal vertice dell’altra sera, l’annuncio di Gigi Garau («correrò alla carica di primo cittadino per conto del Psd’Az anche da solo») ha innescato tensioni e non ha trovato sponde, almeno per ora.

I tre nomi

Piccolo riassunto delle puntate precedenti. Dopo mesi di riunioni (ogni lunedì), in qualche occasione allargate ai vertici regionali dei partiti (ospitate a Villa Devoto a Cagliari), Psd’Az, Fdi e Udc avevano proposto agli alleati (compresi Lega, Sardegna2020 e Forza Italia) i loro possibili candidati, cioè Gigi Garau, Massimo Carboni e Matteo Venturelli.

Lo strappo

Poi la scelta di Gigi Garau di uscire allo scoperto: «Basta con i teatrini, io sono il candidato sindaco del Ps’Az, sono pronto ad andare avanti anche da solo persino contro un altro eventuale candidato del centrodestra».

Il tavolo

E giovedì sera c’è stato un autentico redde rationem. I Fratelli d’Italia hanno chiesto al Gigi Garau di fare un passo indietro, così come aveva fatto in precedenza Massimo Carboni, che a questo punto ha riproposto la sua candidatura a ricoprire il ruolo di leader della coalizione. E l’Udc ha insistito su Matteo Venturelli.

Tra fughe in avanti (di Garau) e passo indietro poi ritirato (di Carboni), si è tornati al punto di partenza. Compreso il solito appello all’unità della coalizione portato avanti da Antonella Mostallino e Gianni Nioi per conto di Sardegna Venti20 e Lega.

Messi in un cassetto i programmi, l'analisi del momento della cittadina, si discute (per non dire si litiga) sul nome del leader del centrodestra, anche a costo di spaccare la coalizione.

Tonio Scano, nome forte di Forza Italia, in un post su Facebook ha spiegato di aver rinunciato a proporsi come candidato sindaco proprio per il bene dell’unità del centrodestra. Massimo Melis (Udc) si dice convinto che soltanto «con il dialogo tra tutte le forze si possa trovare una soluzione unitaria», facendo capire comunque che non può essere a oggi Gigi Garau: «Occorre valutare insieme i nomi proposti per ora da tre partiti su sei».

E per uscire dallo stallo ieri è stata indetta una nuova riunione. Anche questa coperta dal più stretto riserbo. Ma per la prima volta i partiti del centrodestra hanno discusso ufficialmente su Niside Muscas. (p. c.)

