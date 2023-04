Comunali: Fratelli d’Italia guarda al Pd 

Trovare sulla stessa direttrice Fratelli d’Italia e Pd non sarebbe un’eresia. Perché per gli esponenti del partito di Giorgia Meloni il tavolo di centrodestra, da cui è in fuga il forzista Angelo Cucca, non sembra essere una comoda casa. Tanto che continuano a parlare assiduamente con l’ex sindaco Massimo Cannas, di cui gli stessi componenti della delegazione di FdI nutrono profonda stima, che nel frattempo tesse la tela con i dem di Filippo Cherchi. Proprio il nome del segretario Pd è circolato con insistenza nelle ultime ore come possibile candidato sindaco, probabilmente espressione di una parte del circolo. Ma ai possibili alleati delle forze più moderate la soluzione non convincerebbe più di tanto, anche perché significherebbe dare un’identità politica forte a quella che invece nasce con lo spirito di lista civica. I dem hanno fatto più di un ragionamento nell’assise che si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, dopo l’ennesimo incontro con la delegazione di Massimo Cannas. Per stamattina i vertici Dem hanno in agenda una colazione con le forze moderate, giusto per riassumere i punti principali dell’assemblea interna e capire se è davvero possibile condividere un percorso in vista delle prossime elezioni. Nel frattempo Angelo Cucca avrebbe già individuato diverse figure disposte a candidarsi con lui. Alcune di loro si sarebbero già esposte per assicurarsi i consensi. Dettaglio che autorizza a pensare come il commercialista abbia definitivamente salutato gli (ex) alleati di centrodestra (Udc, Lega e Sardegna 20Venti) che hanno scelto Marcello Ladu (Psd’Az). (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA