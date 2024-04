Comunali, è ufficiale: Alessio Seoni corre per il bis 

Alessio Seoni, 50 anni, corre per il bis. Il sindaco di Villagrande vuole conservare la fascia tricolore conquistata a giugno del 2019. «Servono altri cinque anni per completare il nostro programma», ha affermato l’attuale primo cittadino, ufficializzando la sua seconda candidatura. Decisione collegiale del gruppo di maggioranza, che si ripresenterà quasi compatta. «La maggior parte dei componenti del gruppo farà parte della lista, dove ci sarà qualche nuovo ingresso. Mi è stato chiesto di confermare l’impegno di guidare la lista. Ho accettato, perché rappresentare il mio paese è un grande onore». Quella che si avvia alla conclusione è stata una consiliatura segnata dagli anni della pandemia, che ha rallentato qualsiasi attività. «Direi - ha precisato il sindaco uscente - che è stata una consiliatura dimezzata dal Covid e caratterizzata da una situazione debitoria importante dell’ente. Al contempo siamo riusciti ad acquisire finanziamenti per 20 milioni di euro e dunque per portare a compimento il programma che avevamo illustrato cinque anni fa alla comunità c’è bisogno di un altro mandato». Nel caso la Regione confermasse la data del 9 giugno per le elezioni amministrative, alla presentazione delle liste mancherebbero trenta giorni. (ro. se.)

