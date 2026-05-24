Comunali, è sfida tra due veterani  

Sarà una sfida a due, ma dal forte peso politico, quella per la guida del Comune di San Basilio. Alle urne si presenteranno il sindaco uscente Albino Porru, candidato con la lista “Uniti per San Basilio”, e Maria Rita Rosas, alla guida di “Ripartiamo da San Basilio-Tradizione e Futuro”. Il voto mette di fronte due figure già note della vita amministrativa locale. Dopo Giuseppe Cogodi, eletto nel 2005, nel 2010 San Basilio scelse Maria Rita Rosas, che con la lista “Lavoro e progresso” ottenne 417 voti, superando Benedetto Desogus e Vittorino Erriu. Rosas era già stata assessore nella giunta Cogodi del 2005. Nel 2015 fu eletto Albino Porru con “Uniti per San Basilio”, riconfermato nel 2020.

La continuità

Porru imposta la campagna elettorale sulla continuità, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, sostenere il lavoro e rendere il paese più attrattivo anche per i giovani. Tra i punti principali la valorizzazione dell’immagine di San Basilio e del suo ruolo nel Gerrei. Spazio anche al completamento della zona industriale, al sostegno delle attività produttive, ai contributi per le imprese agricole e alla valorizzazione degli insediamenti artigianali e commerciali. Il sindaco uscente rivendica una lunga serie di interventi realizzati o avviati: efficientamento energetico del Comune, lavori su strade, cimitero, scuole, nido, impianti sportivi, videosorveglianza.

Il rilancio

Rosas sceglie invece una linea di rilancio. Il suo programma descrive un paese in una fase di stallo, e propone una ripartenza fondata su servizi, rigenerazione urbana, giovani, ambiente e lavoro. Tra le priorità la realizzazione di una casa di riposo, il recupero del centro storico, il censimento delle case abbandonate, la valorizzazione dei siti archeologici e l’attivazione dell’ecocentro. Una parte del programma guarda ai giovani e allo sviluppo economico. Tra gli obiettivi anche il miglioramento della strada “Perd’e Sali”, per collegare San Basilio con Pranu Sanguni, la colonia e il radiotelescopio SRT. Nel programma la ripresa dell’attività estrattiva nelle miniere di Silius e San Basilio, legata alle terre rare.

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