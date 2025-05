Comunali e referendum, doppio test 

Le Regionali, certo. E prima i referendum. Ma intanto ci sono le amministrative. Anche se non ha lo spessore di un test sul Governo, l'appuntamento di domenica e lunedì darà dei segnali. «Sono stata a Genova da Silvia Salis, il giorno prima ad Assisi e sarò a Ravenna», ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein: «Tutte le forze alternative alle destre unite attorno ad un programma concreto. Stiamo già dimostrando nelle città che governiamo che siamo in grado di andare d'accordo. Siamo testardamente unitari perché il nostro avversario è la destra».

L'avvertimento era per Giorgia Meloni. L'obiettivo è Palazzo Chigi. Elezioni anticipate? «Spero di sì - ha risposto Schlein - Siamo preparati, assolutamente competitivi, la partita è già aperta». La fase di riscaldamento si gioca in 117 Comuni, 31 sopra i 15mila abitanti, fra questi 4 capoluoghi: Genova, Ravenna, Taranto e Matera. Attenzione anche al fattore partecipazione. Perché il weekend dei ballottaggi - 8 e 9 giugno, quando tra l’altro si terranno anche le amministrative in Sardegna, con Nuoro come campo principale - sarà lo stesso dei 5 referendum su lavoro e cittadinanza, che si decideranno proprio sul quorum.

Una buona affluenza al primo turno delle Comunali sarebbe quindi letta come un buon auspicio dai promotori e dai sostenitori dei quesiti, cioè Cgil e partiti di opposizione, mentre il centrodestra fa campagna per l'astensione. Il segretario di +Europa Riccardo Magi evidenzia come nei sondaggi la partecipazione sia in crescita: «Contro ogni previsione, contro le cassandre del quorum, contro l'oscuramento di tv e radio, contro i La Russa, Tajani, Salvini». Il comitato promotore del quesito sulla cittadinanza dovrebbe tenere l’evento di chiusura della campagna a Roma, nella data simbolica del 2 giugno.

Sul fronte dei quesiti sul lavoro, invece, continuano le schermaglie anche tra sindacati. Ad attaccare è la Cisl con la segretaria Daniela Fumarola: «I contenuti dei referendum rischiano di far perdere tutele e diritti ai lavoratori». Nonostante il sindacato non abbia dato indicazione di voto si tratta, nella sua analisi, di quesiti «anti-storici che non rappresentano il metodo giusto per affrontare le questioni del lavoro». Invece per il leader della Cgil Maurizio Landini votare l'8 e il 9 giugno significa, rimettere «al centro della democrazia il valore del lavoro e dei diritti della persona».

RIPRODUZIONE RISERVATA